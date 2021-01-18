Koronavirüsün en etkilediği kesim esnaf oldu. İşyerleri kapalı olan binlerce işveren Ticaret Bakanlığı'nın başlatmış olduğu gelir kaybı ve kira desteğine başvuru yaptı. Başvuruların bitmesiyle birlikte "Gelir Kaybı ve kira desteği ne zaman yatacak? Ticaret Bakanlığı tarih verdi mi?" soruları sorulmaya başlandı.

GELİR KAYBI DESTEĞİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gelir kaybı desteği sonuç tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Ticaret Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde konuya ilişkin duyuru yapması bekleniyor.

Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak.

Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.