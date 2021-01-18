MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Gelir Kaybı ve kira desteği ne zaman yatacak? Ticaret Bakanlığı tarih verdi mi?
ABONE OL
18.01.2021 - 14:07 |

Gelir Kaybı ve kira desteği ne zaman yatacak? Ticaret Bakanlığı tarih verdi mi?

Pandemi dömneminde gelir kaybı yaşayanlar ve kira desteğine ihtiyaç duyanlar için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Başvurular alındı ve yüz binlerce kişi başvuru yaptı. İşlemlerin sona ermesiyle birlikte "Gelir Kaybı ve kira desteği ne zaman yatacak? Ticaret Bakanlığı tarih verdi mi?" soruları hızlandı.

Gelir Kaybı ve kira desteği ne zaman yatacak? Ticaret Bakanlığı tarih verdi mi?

Koronavirüsün en etkilediği kesim esnaf oldu. İşyerleri kapalı olan binlerce işveren Ticaret Bakanlığı'nın başlatmış olduğu gelir kaybı ve kira desteğine başvuru yaptı. Başvuruların bitmesiyle birlikte "Gelir Kaybı ve kira desteği ne zaman yatacak? Ticaret Bakanlığı tarih verdi mi?" soruları sorulmaya başlandı.

GELİR KAYBI DESTEĞİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gelir kaybı desteği sonuç tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Ticaret Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde konuya ilişkin duyuru yapması bekleniyor.

Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak.

Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.

    İstanbul'da çöpte altın alarmı! Didik didik arıyorlarİstanbul Bahçelievler’de oldukça ilginç bir olay yaşandı. Bülent Tetik isimli bir vatandaş biriktirdiği altınları yanlışlıkla çöpe atınca Bahçelievler Belediyesi ekipleri harekete geçti. Çöpleri toplayan kamyonun tespit edilmesinin ardından yaklaşık 7-8 kişilik ekip altınları çöplerin içinde aramaya başladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Araçta 2 çocuğu varken yaptı! Akılalmaz olay...

    Araçta 2 çocuğu varken yaptı! Akılalmaz olay...

    81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

    81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

    Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

    Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

    Son dakika... Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı şiddeti kamerada

    Son dakika... Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı şiddeti kamerada

    Sıradaki Haber