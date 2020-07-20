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    HaberlerEkonomi Haberleri Georgieva'dan G20 ülkelerine işbirliği çağrısı
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    20.07.2020 - 08:23 | | DHA

    Georgieva'dan G20 ülkelerine işbirliği çağrısı

    Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerine karşı G20 ülkeleri arasında işbirliği çağrısı yaptı.

    Georgieva'dan G20 ülkelerine işbirliği çağrısı

    G20 ülkelerinin sanal toplatısında konuşan Georgieva, geleceğe ilişkin birçok belirsizliğin etkisini sürdürdüğü dönemde G20 ülkeleri ve diğerlerinin attıkları benzeri görülmemiş adımlarla, herşeyin daha kötüye gitmesinin önüne geçildiğine dikkat çekti ve ekledi:

    "Krizin yeni bir aşamasına geçerken, yeni politika adımlarının atılması ve uluslararası işbirliğinin büyütülmesi gerekiyor."

    Georgieva, toplantıda ayrıca, çevresel toparlanmanın önemine bir kez daha dikkat çekti ve başta en yüksek borçlular olmak üzere görece yoksul üklerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

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