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    04.10.2020 - 07:00 | | EBRU SUNGUR

    Gıda sorunlarına meydan okuma!

    Gıda, tarım, ambalaj ve lojistik sorunlarına meydan okuyacak fikirler aranıyor. Bu amaçla düzenlenen Tasarla Çukurova yarışmasına Türkiye’nin her yerinden katılmak mümkün

    Gıda sorunlarına meydan okuma!
    EBRU SUNGUR

    Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde, Avrupa Birliği (AB) finansmanı ile Adana ve Mersin’de hayata geçen ‘Yenilik Merkezleri’ bugünlerde heyecanlı bir maratona hazırlanıyor. Gıda, tarım, ambalaj ve lojistik alanında yaratıcı çözümler ortaya koyacak Tasarla Çukurova yarışması, bu maratona sahne olacak. Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş, endüstriyel tasarım alanında çalışan ya da öğrenim gören gençler, endüstriyel tasarımcılar, mühendisler, teknolojistler, akademisyenler ve girişimciler başvurabiliyor. Başvurular, tasarlacukurova.com adresinden online olarak yapılabiliyor.

    Yenilikçi çözümler

    Milliyet’in konuyla ilgili sorularını yanıtlayan UNDP Projeler Koordinatörü Ezgi Arslan, şunları söyledi:
    “Tasarla Çukurova yarışması, yeni fikir, yenilikçilik, tasarım ve Ar&Ge arayışı içerisindeki disiplinler arası ve topluluk bazlı çalışmalarda rastladığımız ‘meydan okuma’ yaklaşımına dayanıyor. Bu yaklaşıma göre, belirli bir alanda karşı karşıya olduğumuz ve araştırma, analizler ile tespit edilmiş problemlere yenilikçi çözümler üretecek ekipler oluşturuluyor. Farklı disiplinlerden gelen kişilerin ve uzmanların eşleştirilerek birlikte çalışacak takımlar oluşturulması, bu takımların ‘maraton’ tarzında yoğun bir şekilde birlikte çalışması sonucu ortaya çıkan önerilerin, fikirden nihai bir ürüne, hizmete dönüşmesi amaçlanıyor.”

    Her aşaması ödül

    Adana Sanayi Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ve Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliğiyle düzenlenen ‘Tasarla Çukurova’ kapsamında fikir sahipleriyle sanayiciler de bir araya gelecek. Bunun başlı başına önemli bir deneyim olduğunu vurgulayan Ezgi Arslan, şöyle devam etti:

    “Yarışma iki aşamalı bir ödüllendirme süreci içeriyor. İlk aşamayı geçerek, geliştirme aşamasını kazanacak çözüm önerileri, üreticiler, yatırımcılar, gıda, tarım sektöründeki lider kişi ve kurumlardanalacakları destek ve mentörlük ile çözümlerini ölçeklendirmeye yardımcı olmak için bir aylık bir geliştirme programına katılmak üzere seçilecek. Bu aşamayı tamamlayan her çözüm önerisi ve katılımcı çalışır bir prototipe sahip olacak. Bu aşamanın sonunda ise finale kalan üç proje ekstra ödüllendirilecek.”

    Son başvuru 9 Ekim’de

    Tasarla Çukurova’nın başvuruları 22 Ağustos’ta tasarlacukurova.com adresinden herkese açıldı. Başvurular 9 Ekim’e kadar devam edecek. 10-11 Ekim’deki ön elemeyi geçen başvurular, 13-15 Ekim’de birinci jüri değerlendirmesine girecek. Ekim ayı içinde ‘Geliştirme Ödülü’nü kazananlar duyurulacak. Tasarım maratonu niteliğinde olan Design Sprint de ekim ayının son haftasında gerçekleşecek. Sonrasında 10 proje yoğun bir prototipleme sürecine girecek. Final değerlendirmesi kasım ayı sonunda yapılacak.

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