GODIVA'nın yeni CEO’su belli oldu

Yıldız Holding’in Strateji ve Büyümeden Sorumlu Başkanlığı’nın yanı sıra GODIVA Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Nurtaç Ziyal Afridi, ekibiyle birlikte online ve büyük ölçekli market kanallarını da kullanarak GODIVA’nın sevilen çikolatalarını ve çikolatalı ürünlerini daha geniş kitlelerle buluşturmayı, ayrıca mevcut müşterilere yeni ve farklı kanallardan da ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Afridi, iş operasyonlarını bu çerçevede yenileme sürecini yönetecek. Özellikle 2020 yılında şekillenen bu süreçte GODIVA, ağırlıklı olarak godiva.com ve büyük ölçekli market satışları sayesinde müşteri portföyünü önemli ölçüde büyütmeyi başardı.