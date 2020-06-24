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    HaberlerEkonomi Haberleri Gözaltına alınmıştı! Skandal CEO serbest bırakıldı
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    24.06.2020 - 08:34 |

    Gözaltına alınmıştı! Skandal CEO serbest bırakıldı

    Ödeme sistemleri şirketi Wirecard'ın eski CEO'su "kayıp nakit" skandalından dolayı Pazartesi akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Ancak bir skandala daha imza atıldı ve eski CEO kefaletle serbest bırakıldı.

    Gözaltına alınmıştı! Skandal CEO serbest bırakıldı

    Almanya merkezli Wirecard AG'nin eski CEO'su, dijital ödeme şirketinden 1.9 milyar euro (2.1 milyar dolar) kaybolmasının ardından Münih savcıları tarafından Pazartesi akşam saatlerinde gözaltına alındı.

    Euronews'in haberine göre Cuma günü CEO olarak istifa eden Markus Braun, kefaletle serbest bırakıldı. Soruşturma, Ernst & Young denetçilerinin geçen hafta firmanın hesaplarında eksik olduğunu söylediği 1.9 milyar euroya odaklandı.

    Eski CEO, 5 milyon euro kefalet gönderdikten sonra gözaltı merkezinden ayrıldı. Ancak haftalık polise rapor vermek zorunda kalacak.

    YENİDEN YAPILANDIRMA YOLUNDA

    Savcılar yaptığı açıklamada, şirketin "finansal olarak daha güçlü ve yatırımcılar ile müşteriler için daha çekici olduğunu" göstermek için "muhtemelen daha fazla faille işbirliği halinde" şirketin bilançosunu ve gelirini şişirmekle suçlandığını söyledi.

    Wirecard, 2019 ve 2020 ilk çeyrek mali sonuçlarını geri çekmesinin ardından bankalarla görüştüğünü ve tam kapsamlı bir yeniden yapılanmayı değerlendirdiğini belirtti.

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