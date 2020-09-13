GÜBRETAŞ'la tarımda yüksek verim

Gübretaş'tan yapılan açıklamaya göre, GÜBRETAŞ'ın son yıllarda ağırlık verdiği tarımsal danışmanlık çalışmaları kapsamında 2020 yılında KKTC'de 2 ve Türkiye genelinde 29 noktada 17 farklı tarımsal bitki için model üretim alanı oluşturuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen model üretim alanlarında uygulanan etkili gübreleme programları sonucu başarılı hasatlar yapılmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta kurulan mısır model üretim alanında verim ve kaliteyi artırmak amacıyla GÜBRETAŞ ziraat mühendislerinin danışmanlığında uygulanan program sonucunda Türkiye ortalamasının üzerinde verime ulaşıldı.

Model üretim alanında dekardan 1.720 kilogram (kg) mısır hasat edildi. Böylece bölge ortalamasına göre 620 kg/da, üretici uygulamasına göre ise 530 kg/da daha fazla mısır hasadı gerçekleşti.

Sektörde öncü olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle yıllardır Türkiye genelinde tarımsal verimliliği artırmak ve iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla "model üretim alanı" uygulamaları gerçekleştiren GÜBRETAŞ, salgın döneminde de tarımsal danışmanlığa yönelik bu çalışmalarını sürdürüyor.

Bu yıl Türkiye genelindeki 29 noktada fındıktan ayçiçeğine, patatesten mısıra 17 farklı tarımsal ürün için kurulan model üretim alanlarında, bilinçli tarım uygulamalarıyla arazi sahibi üreticilerin de yüzünü güldüren yüksek verimler ve üstün kaliteli ürünler alınmaya devam ediliyor.

GÜBRETAŞ'ın bilinçli tarımı yaygınlaştırmak amacıyla kurduğu model üretim alanı uygulamalarından biri de Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde gerçekleştirildi.

Bölgedeki bir üreticinin arazisinin 10 dekarlık bölümünde yapılan mısır deneme ekimi uygulamasında; toprak analizi sonuçları, arazi ve bitki yapısı ve iklim şartları gibi önemli faktörler dikkate alınarak mısıra özel bir bitki besleme programı oluşturuldu. GÜBRETAŞ ziraat mühendisleri gözetiminde yürütülen uygulamanın sonucunda hem verim hem de kalite açısından Türkiye ve bölge ortalamasına göre yüksek sonuçlar elde edildi.

2019 yılı TÜİK verilerine göre, dekar başına ortalama 1.037 kg olan Türkiye verimi, denemenin kurulduğu Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçe genelinde bu yıl 1.000-1.100 kg civarında gerçekleşti. GÜBRETAŞ'ın bitkiye özel besleme programı ile model üretim alanında dekardan 1.720 kg mısır hasat edildi.

"Mısır veriminden yüzde 55 daha fazla artış sağladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, arazisine "model üretim alanı" uygulanan Ökkeş Çolak, aynı tarlanın diğer bölümünde kendi yöntemleriyle uyguladığı şahit alandaki verimin 1.190 kg olduğunu belirterek, bu sonuçlara göre etkili gübreleme programı ile bölgedeki mısır veriminden yüzde 55 daha fazla artış sağladıklarını bildirdi.

Çolak, "Yıllardır biz kendi geleneksel yöntemlerimizle tarım yapıyorduk. Bu çalışmada ise öncelikle GÜBRETAŞ ziraat mühendisleri, tarlamıza gelip toprağımızı tahlil ettiler ve ona göre bir gübreleme reçetesi önerdiler. Bu sene hasatta geçen yıllara göre daha fazla randıman aldım. Ben de bundan sonra öğrendiğim tekniklerle ürünlerimi yetiştireceğim. Bu verimli sonuçta emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Yüksek verim için salgın döneminde de üreticilerin yanındayız"

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı da ülke tarımında verimliliği artırmak amacıyla kurulan şirketlerinin, özellikle son 15 yılda bu misyonu daha etkin hale getirmek için çiftçi eğitim toplantıları, arazide gözlem ve reçetelendirme çalışmaları ile "model üretim alanı" gibi uygulamalara ağırlık verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Teknolojik imkanlarla da desteklediğimiz bu ücretsiz tarımsal danışmanlık faaliyetlerinde sektörde açık ara öncülüğümüzü sürdürmekteyiz. Çiftçilerimize yerinde örnek uygulamalar sunmak için geliştirdiğimiz model üretim alanlarının sayısını da yıldan yıla artırmaktayız. Ziraat mühendislerimizin önder üreticilerle yakın iş birliği yaparak gerçekleştirdiği bu deneme ekimi alanlarında, toprak analizine göre oluşturulan besleme programını uygulayarak yüksek verimlere ulaşmaktayız. Üreticilerle el ele verilerek yürütülen örnek uygulamalarda elde ettiğimiz verim artışları, bilinçli tarımın ve doğru bitki beslemenin önemini de ortaya koymaktadır."

Bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında Türkiye'de yaygın olarak yetiştirilen ve üretici gelirleri açısından önem taşıyan 15'ten fazla tarımsal bitki için model alan uygulaması yaptıklarına işaret eden Yumaklı, "Dünyada en fazla üretilen tahılların başında gelen mısır, ülkemizde de farklı coğrafi bölgelerde yaygın olarak tarımı yapılan temel bir bitkisel üründür. Mısır tarımında Türkiye genelinde geçen yılki dekar başı ortalama verim 1.037 kg idi. Ancak GÜBRETAŞ uzman ziraat mühendislerimizin yaptığı çalışmalar ve bitkiye özel gübrelerimiz sayesinde bu yıl Kahramanmaraş'taki arazide bu oran, Türkiye ortalamasının yaklaşık yüzde 70 üzerine çıkarak dekar başına 1.720 kg olarak gerçekleşti. Üreticilerimiz kadar bizi de mutlu eden bu sonuç, Türkiye tarımı için önemli bir katma değer göstergesi..." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, küresel salgının etkilerine rağmen bu yıl planlanan model üretim alanlarının çoğunda hasat süreçlerinin tamamlandığını belirterek, "Şimdiye kadar model alan çalışması yaptığımız alanların yarısında hasat yapıldı ve genel olarak güzel neticelere kavuştuk. Önümüzdeki günlerde farklı illerde yapılacak diğer hasatlardan da bölge ve Türkiye ortalaması üzerinde verimler bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Tarımsal danışmanlık için her zaman üreticinin yanındayız"

İbrahim Yumaklı, GÜBRETAŞ olarak çiftçilerin doğru tarım teknikleri konusunda bilinçlenmesi ve bereketli hasat elde etmelerini çok önemsediklerini vurguladı.

Yumaklı, "Ülkemizde tarımsal üretimin devamlılığı açısından içinde bulunduğumuz salgın döneminde tarımda verimlilik daha önemli hale geldi. Çünkü sınırlı tarım alanlarından daha fazla ürün elde etmek için verim ve kaliteyi artırmak gerekiyor. Bunu başardığımızda salgın dönemi ve sonrasında ülkemizin gıda ihtiyacını fazlasıyla karşılarken, aynı zamanda çiftçilerimizin tarımdan elde ettikleri gelirin de yükselmesine katkı sağlanmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

GÜBRETAŞ'ın, sahadaki uzman ekipleri ve teknolojik kanallarla tarımsal danışmanlık için her zaman üreticinin yanında olmaya devam ettiğini bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Uzman ziraat mühendislerimizin model arazilerde yaptığı örnek uygulamalar, Türkiye'nin dört bir yanında çiftçilere verilen farkındalık eğitimleri ve bizzat araziye kadar gidip üreticilere verdikleri teknik destek sürüyor. Bunun yanında özellikle salgın döneminde yoğun bir ilgi ve önemli bir işlev gören GÜBRETAŞ üretici danışma hatları, sosyal medya hesaplarımızdan paylaştığımız bilgi ve videolar ile tüm cep telefonlarına kolayca yüklenip merak edilen konularda uzmanlara ulaşılabilen GÜBRETAŞ EGP (Etkili Gübreleme Programları) mobil uygulaması gibi birçok teknolojik hizmetle de bu topraklara değer katmaya devam ediyoruz."