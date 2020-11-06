Güçlü büyümeyle yatırım sinyali

Türk Telekom, ocak - eylül döneminde net kârını halka arzdan bu yanaki en yüksek 9 aylık artışla 2 milyar liranın üzerine taşırken, toplam abone sayısını 49.5 milyona çıkardı.

Türk Telekom’un 9 aylık finansal sonuçları, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın düzenlediği basın toplantısında açıklandı. Buna göre, gelirleri ocak - eylül döneminde yüzde 19 artışla 20.6 milyar liraya erişen şirket, bu sonuçla yılın 9 aylık dönemindeki en yüksek büyüme performansını kaydetti.

Yaşanan kontrollü normalleşmenin piyasalara olumlu etkisini 9 aylık performansa güçlü bir şekilde yansıttıklarını belirten Ümit Önal, “2020’nin 9 ayındaki finansal performansımız ve son çeyrek görünümü, 2020 öngörümüzü yukarı yönlü revize edebileceğimiz bir ortam yarattı. Buna bağlı olarak, 2020 için yıllık yaklaşık yüzde 16 gelir büyümesi, yaklaşık 13 milyar lira FAVÖK ve yaklaşık 6.6 milyar lira yatırım öngörüyoruz” dedi.

49.5 milyon abone

Şirketin ocak - eylül dönemindeki net kârı halka arzdan bu yanaki en yüksek 9 aylık artışla 2 milyar lirayı aştı. Bu dönemde Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 9.7 milyar liraya ulaşırken, FAVÖK marjı da yüzde 47 düzeyinde gerçekleşti. Şirketin yatırım harcamaları ocak - eylül döneminde 2019’un aynı sürecine göre yüzde 42 artarak 4 milyar liraya yükseldi.

Son 12 ayda 1.9 milyon net abone kazanan Türk Telekom, yılın 9 ayında toplam abone sayısını 49.5 milyona taşıdı. Aynı dönemde sabit genişbant internet abone sayısı yüzde 12.6 artışla 12.8 milyona yükseldi. Böylece halka arzdan bu yana en yüksek 9 aylık abone kazanımı kaydedildi.

Gelecek yıl güçlü gelir büyümesi beklediklerini aktaran Ümit Önal, şunları ifade etti:

“Yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz. Yatırımlara geri dönüşler alıyoruz. Mobilde pazarın 2. oyuncusu olma hedefimizde hız kesmeden devam edeceğiz. Müşteri deneyimi önemli. Veri analitiği konusunu ve müşteri deneyimini teknik anlamda ve hizmet anlamında önde tutmak önemli. Hem sabit hem mobil hem Tivibu’da güçlü büyümeler bekliyoruz.”

321 BİN KİLOMETRE FİBER AĞ UZUNLUĞU

Ülkenin her bir köşesine ulaşan güçlü fiber ağlarını 321 bin kilometre uzunluğa çıkardıklarını aktaran Önal, şunları kaydetti:

“Fiberdeki lider pozisyonumuzu 5G ve dijital teknolojilere aktararak bu yolculukta Türkiye’yi öncü yapmaya kararlıyız. Yabancı para net açık pozisyonumuz, 3. çeyrekte 211 milyon dolara geriledi. Türkiye’nin fiberleşmesi ve dijitalleşmesi için uzun vadeli yatırımlarımıza devam ediyoruz. Hissedarlarımıza olan sorumluluğumuzu yerine getirmek için büyüme, operasyonel verimlilik ve güçlü nakit akışı sağlamaya odaklanmayı sürdürüyoruz.”

İŞTİRAKLERİN KATKISI BÜYÜK

Ümit Önal, sabit genişbanttaki üstün performanslarının, okula dönüş sezonu ve evden çalışma modelinin devamıyla 3. çeyrekte de sürdüğünü dile getirdi.

Eylül ayında gördükleri rekor genişbant satışının, uygulama yetkinlikleri ve operasyonel kabiliyetleri için önemli bir sınav olduğunu anlatan Önal, “Sabit genişbant abonelerimizin toplam veri kullanımı, 2020’nin dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artış gösterdi” diye konuştu.

Önal, Türk Telekom Grubu iştiraklerinin katkılarının yüksek olduğundan bahsederek, “İştiraklerimiz Argela, İnnova, Sebit, AssisTT ve TTI’ın grup dışından elde ettikleri gelirler, bu çeyrekte yıllık yüzde 60’tan fazla büyüme kaydetti” dedi.

Afet iletişimi yolda

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, geçen hafta yaşanan İzmir depreminin kendilerini derin bir üzüntüye boğduğunu söyledi.

Afet zamanlarında iletişimi sağlamak için tamamen afet iletişimi üzerine bir ürün geliştirmek konusunda çalıştıklarını belirten Önal, “Kamu otoriteleri ile özellikle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile entegre... Tüm operatörler ve kullanıcılar tarafından kullanılabilecek...” dedi.

Vatandaşların iyi ve kötü gününde her zaman yanında olmanın ve ihtiyaçları için özveride bulunmanın milli sorumlulukları olduğunu vurgulayan Önal, “Bu sorumlulukla Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibimiz (TTAKE) ile arama - kurtarma faaliyetlerine etkin destek verdik” dedi.

TTAKE ekibinin çalışanlardan 2010’da gönüllülük esasıyla kurulduğunu anlatan Önal, Van, Elazığ ve İzmir depremlerinin yanı sıra Trabzon ve Samsun’daki sel baskınlarında ve kayıp vakalarında aramalara katıldıklarını aktararak, “İzmir depremine ekipten 11 kişi destek verdi. Diğer arama kurtarma ekipleriyle 2’si canlı toplam 6 kişi enkazdan çıkarıldı” dedi.