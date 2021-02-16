Halı ihracatçıları Avustralyalı alım heyetleriyle sanal ortamda buluştu

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin (GAİB) Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile ortaklaşa düzenlediği Avustralyalı alım heyetleriyle sanal ortamdaki buluşmada konuşan Turagay, özellikle Türkiye'nin yakın zamana kadar ithalatçı konumda bulunduğu makine halısında gelinen noktanın takdir edilesi olduğunu vurguladı.

Zor bir yıl olan 2020'de dünya ticaret hacminin yüzde 9'dan fazla gerilediğini, Türk halıcılığının ise dış satışını yüzde 2,3 artırdığını anlatan Turagay, şöyle devam etti:

"Toplam ihracatımızın azaldığı bir ortamda özellikle Gaziantep, halı ihracatını yüzde 7'den fazla artırdı. Bizim en önemli pazarlarımızdan birisi Suudi Arabistan'dı ama talihsiz bir dönem yaşıyoruz. Halıcılık açısından en önemli 2. ülke pazarımız olan Suudi Arabistan'daki sıkıntıya, gerilemeye rağmen halı ihracatımızı artırdık. Bu başarıyı alternatif pazarlarla başardık. O yüzden tüm sektör temsilcilerini kutluyorum."

Sektöre tüfte halı çağrısı

Tüfte halı noktasında sektör temsilcilerine seslenen Turagay, "Avustralya zengin bir ülke ve kişi başına harcama miktarı çok yüksek. Bu kapsamda Avustralya 370 milyon dolar halı ithalatı yapıyor. Biz Avustralya'ya 29 milyon dolarlık ihracat yapmışız. Bu para İstanbul'daki iki yalı parası. O yüzden bu rakam, bizim için yeterli değil. Orada rakamı artırmamız için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapalım. Orada tüfte halı tercihi varmış. Dünyanın bazı ülkelerinde de bu alana yönelim söz konusu. Bu tüfte halı neyse onu geliştirip dünyaya satalım. Gaziantep'te üretilmiyor mu tüfte halı? Arkadaşlarımız bunu araştırıp gereğini yapsın." diye konuştu.

Turagay, sektör temsilcilerinin yaşanan sorunlara ilişkin talepleriyle ilgili de şunları kaydetti:

"Haklısınız, konteyner sorunu önemli bir sorun. Bu, biliyorsunuz dünya konjonktüründe yaşanan bir sorun. Dolayısıyla konteyner ve navlun fiyatları artmış durumda. Çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ama bunlar hemen çözülebilecek sorun değil. Bizim yapmaya çalıştığımız şu, yarına uçağa binmemiz lazım ama uçakta yer yok. O uçağa bilet bulmaya çalışıyoruz. Biz yeni uçak yapalım desek bile biraz zaman alıyor. Ama her şeye rağmen bizim ihracatımızın önünde hiçbir şey duramaz. Bu soruna rağmen biz büyümeye devam edeceğiz. Bu noktada biz de çalışıyoruz. Emin olun, inşallah çözülecek. Evet haklısınız, sektörün en önemli pazarlarından birisi olan Suudi Arabistan'da sıkıntılar yaşıyoruz. Doğru ama emin olun bu kalıcı değil. Çünkü resmi bir sorun yok. İnşallah bu sorunu da çözeceğiz."

Turagay, Türk lirasının değerlenmesi konusunda ise "TL değer kazanıyor. Evet doğru ama makro ekonomide atılması gereken adımlar atıldığı için bunlar yaşanıyor. Mühim olan istikrarı sağlamak ve enflasyonu düşürmek. Bizim dalgalı ve öngörülemez riskleri ortadan kaldırmak için bunları yapmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hedef, 5 milyar dolarlık dış satım

TİM Başkanı İsmail Gülle ise halı ihracatçılarının son yıllarda geleneksel pazarların yanı sıra alternatif pazarlardaki çalışmalarıyla kırdıkları rekorlarla kendilerini gururlandırdığını aktardı.

Gülle şöyle konuştu:

"Sektörümüz pandeminin etkilerinin ardından kısa bir sürede toparlanarak pozitif yöne çevirdi. Halıcılık sektörümüz, ihracat artışlarına bakıldığında alternatif pazarlardaki başarısıyla rekorlara imza attı. Avustralya'ya halı ihracatımız yüzde 74'lük artışla 29 milyon dolara ulaştı. Bu trendin daha da güçleneceğine yürekten inanıyoruz. Halı, değişen teknolojiye rağmen modern olmuş ve güncel kalmayı başarmış bir ürünümüz. Kültürel olarak bizimle özdeşleşmiş halının dünyaya Türkiye'den hediye olduğunu söyleyebiliriz. Dünyanın lüks mağaza, konut ve otellerini Türk markaları olan halılar süslemektedir. İyi yerde olsak da hedeflerimizi daha da yükseltmeliyiz. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde halıcılığın 5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağına inanıyorum."

Bugünkü görüşmeler neticesinde çok sayıda yeni iş anlaşmasının yapılmasını beklediklerini anlatan Gülle, Bakanlık düzeyindeki destekler nedeniyle de teşekkürü borç bildiklerini dile getirdi.

Karakoç, Avustralya tüketicisinin yapısını anlattı

Türkiye'nin Kanberra Büyükelçisi Korhan Karakoç da Avustralya'nın Türk halıcıları açısından fırsatları barındırdığına vurgu yaptı.

Avustralya'nın zengin bir ülke olduğunu ifade eden Karakoç, şunları kaydetti:

"Burası öyle bir ülke ki hemen her imalat sektöründe ithalatçı konumda. Rakipler belli. Çin'i ayrı tutuyorum ama halıcılık sektöründeki diğer rakiplerimize göre avantajlarımız var. Türkiye, Avustralya'daki özellikle makine halısı konusunda daha iyi konumda. Buraya biraz ağırlık vermemiz gerekiyor. Avustralya'da hane halkları çok yüksek gelire sahip ve ev eşyalarını da sık sık değiştirme eğilimleri mevcut. Bizim ihraç ürünlerimizi bir şekilde tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle yüksek gelirli halklarla buluşturmalıyız. Tanıtıma Avustralya'da yeterince bütçe ve enerji sağlamıyoruz. Çanakkale'den gelen dostluğumuz var. Türk yemeklerine olan büyük bir ilgi var burada. Ama bu yakınlıklar bununla sınırlı kalıyor. Uygun fiyatlı, kaliteli halılarımızı bu pazarda iyi tanıtmamız halinde talebin çok hızlı artacağını düşünüyoruz. Burada Amerika tüketicisinin tüketim alışkanlıkları var açıkçası. Belki çok kalabalık bir ülke değil ama zengin ve harcama yapan bir topluluktan bahsediyoruz. Burada bir şeyler daha yapabilirsek, özellikle de tanıtım alanında çok daha iyi şeyleri, şu anki hedeflerimizden daha fazlasını gerçekleştirebiliriz."

Sektör temsilcileri umutlu

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan da Avustralya'nın kendileri açısından "yumuşak bir pazar" olduğunu, yapılan çalışmalarla sorunsuz bir pazar olarak gördükleri bu ülkedeki büyümenin devam edeceğini öngördüklerini ifade etti.

Konteyner ihtiyacı noktasında sektörde sorun yaşandığını belirten Kaplan, "Gerekirse gemi alalım, gerekirse konteyner alalım. Gücümüz var çok şükür. Devletimizin de ihracatçımızın da buna gücü yeter. Bu sorunun çözümü noktasında elimizden gelen desteği vermeye de hazırız. Yeter ki siparişini aldığımız ürünleri sorunsuz şekilde gönderebilelim." diye konuştu.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan ise 2020 boyunca pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen dinamik ruhla bölge ihracatçısının önemli başarılar elde ettiğini, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en çok halı ihracatı yaptığı ülke sıralamasında Avustralya'nın 14. sırada yer aldığını anlattı.

Kaplan, Türkiye'nin Avustralya'ya en çok makine halısı satan Hindistan'dan sonra ikinci ülke olduğunu, çok yakın zamanda bu pazarda hakim ülke konumuna gelmeyi arzuladıklarını dile getirdi.