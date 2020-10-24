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    HaberlerEkonomi Haberleri Harçlardan gelecek yıl 35 milyar lira gelir bekleniyor
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    24.10.2020 - 11:06 | | AA

    Harçlardan gelecek yıl 35 milyar lira gelir bekleniyor

    Harçlardan gelecek yıl devletin kasasına 35 milyar 78 milyon 377 bin lira gelir bekleniyor.

    Harçlardan gelecek yıl 35 milyar lira gelir bekleniyor

    AA muhabirinin 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi verilerinden derlediği bilgiye göre, yeni yılda tahsil edilmesi beklenen 35,1 milyar liralık harcın, yüzde 52,5'ini gayrimenkul alıp satanlar ödeyecek. Bu çerçevede yeni yılda 18 milyar 416 milyon 553 bin liralık tapu harcı yatırılması öngörülüyor.

    Devletin, ticaret sicil harçlarından 444 milyon 261 bin lira, esnaf sicil harçlarından 106 milyon 707 bin lira, diğer yargı harçlarından da 6 milyar 401 milyon 56 bin lira olmak üzere, yargı harçlarından toplam 6 milyar 952 milyon 24 bin lira tahsilat yapması hedefleniyor.

    Gelecek yıl harçlardan elde edilecek gelirin yüzde 7,7'sini pasaport ve konsolosluk harçları oluşturacak. 2021'de pasaport ve konsolosluk harçları için 2 milyar 692 milyon 787 bin lira harç ödenecek, trafik harçlarından da bütçeye 1 milyar 211 milyon 525 bin lira aktarılması bekleniyor.

    Bu dönemde, 1 milyar 132 milyon 755 bin lira noter harcı, 239 milyon 389 bin lira imtiyazname, ruhsatname ve diploma harcı, 48 milyon 981 bin lira gemi ve liman harcı tahsilatı planlandı.

    Gelecek yıl yurt dışına çıkacaklardan toplam 334 milyon 136 bin lira alınması öngörülüyor. Avcılık belgesi alanların da 67 milyon 923 bin lira harç ödemesi bekleniyor.

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