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    HaberlerEkonomi Haberleri Havalimanlarına "uçulabilir sertifikası" için çalışmalara başlandı
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    27.05.2020 - 12:46 | | AA

    Havalimanlarına "uçulabilir sertifikası" için çalışmalara başlandı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından duyurulan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında normalleşme sürecinde havalimanlarına verilecek "uçulabilir sertifikası" için çalışmalara başlandı.

    Havalimanlarına "uçulabilir sertifikası" için çalışmalara başlandı

    Karaismailoğlu, Çin'de başlayan ve dünyada salgın haline gelen Kovid-19'a ilişkin normalleşme adımları çerçevesinde, Bakanlık olarak havalimanlarına ilişkin başlatılan "sertifikasyon programı" kapsamında tüm havalimanlarının tekrar düzenleneceğini duyurmuştu.

    AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun öngörüleri doğrultusunda hazırlanan program kapsamında, normalleşme sürecinde havalimanlarına "uçulabilir sertifikası" verilmesi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) çalışmalar başlatıldı. SHGM uzmanları, söz konusu program kapsamında sahada çalışacak.

    Şartları karşılayan havalimanlarına sertifika verilecek

    Bu çerçevede bilgilendirme ve denetimler yapılacak, şartları karşılayan havalimanlarına sertifika verilecek. Söz konusu sertifika, muhatap ülke ve hava yollarıyla da paylaşılacak. Böylece havalimanlarında Kovid-19 salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığı belgelenecek.

    Bakan Karaismailoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, salgın ihtimallerine karşı gereken tedbirleri bütüncül olarak alan ilk ülkenin Türkiye olacağını belirterek, "Ülkemizde bayramdan sonra başlaması planlanan iç hat uçuşların daha güvenli yapılması imkanı oluşturuldu. Dış hat uçuşlarla ilgili uluslararası kuruluşlar ve muhatap ülkelerle görüşmeler sürdürülmektedir. Bu görüşmeler sonucunda, dış hat uçuşlarının da emniyetli şekilde başlaması planlanmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

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