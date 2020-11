Hayırsever işadamı hayatını kaybetti

Yeşilyurt Grup Onursal Başkanı Cemal Yeşilyurt, yaptığı yatırımlarla ülke ekonomisine sağladığı katkıların yanı sıra eğitimden sağlığa birçok alanda sosyal sorumluluk projelerine imza atan ve yardım çalışmalarıyla sık sık gündeme gelen bir işadamıydı.

Cemal Yeşilyurt, 1938 yılında Trabzon’un Of İlçesi, Yemişalan Köyü’nde altı çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Yeşilyurt, ilk ve orta öğretimini Of İlçesi’nde tamamladı. 1953 yılında Of-Samsun arasında çalışan otobüsleri de olan Yeşilyurt, yaptığı yatırımlarla iş dünyasının önemli isimleri arasına girdi.

Hayırseverliğiyle bilinen Cemal Yeşilyurt, geçtiğimiz nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon 100 bin lira bağışlamıştı. İlkokul ve ortaokula 5 kilometre yol yürüyerek gidip geldiğini anlatan Yeşilyurt, Samsun’da 6 okul yaptırmıştı.