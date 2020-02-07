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    HaberlerEkonomi Haberleri Hayvan ithalatı 1 milyar $ düştü
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    07.02.2020 - 07:00 | | Fehim Genç

    Hayvan ithalatı 1 milyar $ düştü

    Son yıllarda hayvancılığa sağlanan teşvik ve destekler üretimi artırırken ithalatın da önünü kesti. 2018 yılında 1 milyar 767 milyon dolar olan canlı hayvan ithalatı 2019’da 700 milyon dolara geriledi.

    Hayvan ithalatı 1 milyar $ düştü

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, büyükbaş hayvan sayısı 2019’da bir önceki yıla göre yüze 3.8 artarak 17 milyon 872 bin baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvan sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 5.1 artarak 48 milyon 481 bin olarak kayıtlara geçti. Süt üretimi, yüzde 3.8 artarak 22.9 milyon ton oldu. Kümes hayvanı sayısı yüzde 2.9 oranında azalarak, 348.7 milyon olarak gerçekleşti.

    Kişi başı 40 kilo

    Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fazlı Yalçındağ, kırmızı ve beyaz et tüketiminin kişi başına 40 kilograma ulaştığını belirterek, şöyle konuştu:

    “Kişi başına kırmızı et tüketimi ise 15 kilogram civarında. Kırmızı etin yüzde 85’i büyükbaş hayvanlardan, yüzde 15’i ise küçükbaş hayvanlardan temin ediliyor. Küçükbaştan temin edilen kırmızı et oranı yüzde 20’ye yükselirse et problemimiz kalmayacak. Bu nedenle küçükbaş hayvan üretimini çok önemsiyoruz.”

    Hayvan ithalatı 1 milyar $ düştü



    ‘Oteller hindi eti kulanıyor’

    UKON Başkan Vekili Fazlı Yalçındağ, nüfusun 82 milyondan 83 milyona yükselmesi, 2018’de 46 milyon olan turist sayısının 52 milyona çıkması ve 3.5 milyon Suriyelinin tüketim üzerindeki etkisini şöyle değerlendirdi:

    “Nüfus artışı, turist sayısındaki artış ve Suriyeliler de tüketimi artırıyor. Ancak kırmızı ette kişi başına düşen tüketimde azalma yok. Turist sayısı bir yılda 6 milyon arttı ama 5 yıldızlı oteller yemeklerde kırmızı et yerine hindi eti kullanıyor. Bu nedenle kişi başına tüketimde bir değişme yok.”

    Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.
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