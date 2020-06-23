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    HaberlerEkonomi Haberleri Hazine 6,95 milyar lira borçlandı
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    23.06.2020 - 17:23 | | AA

    Hazine 6,95 milyar lira borçlandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 6 milyar 952,4 milyon lira borçlanmaya gitti. Bakanlık, ilk ihalede 3 yıl (938 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 9,48, bileşik faiz yüzde 9,7 oldu.

    Hazine 6,95 milyar lira borçlandı

    Nominal teklifin 3 milyar 405 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 385 milyon lira, net satış 1 milyar 540,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

    Kamu kuruluşlarından gelen 150 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 951 milyon liralık teklif değerlendirildi ve bu kesime 1 milyar 850 milyon liralık satış yapıldı.

    Hazine ikinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 1,58 oldu.

    Nominal teklifin 5 milyar 279 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 668 milyon lira, net satış 1 milyar 661,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

    Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 118,1 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 1 milyar 750 milyon liralık satış yapıldı.

    Böylece Hazine, piyasaya toplam 6 milyar 952,4 milyon lira borçlandı.

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