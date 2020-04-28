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    HaberlerEkonomi Haberleri Hazine destekli kredi geri ödemleri ertelendi mi? Çiftçilerin kredi ödemleri ertelenecek mi?
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    28.04.2020 - 14:12 |

    Hazine destekli kredi geri ödemleri ertelendi mi? Çiftçilerin kredi ödemleri ertelenecek mi?

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,hazine destekli kredi geri ödemeleriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Albayrak, hazine destekli kredi geri ödemleriyle ilgili açıklamayı Twitter hesabından paylaşması sonrası gündemde araştırılmaya başlandı. Peki hazine destekli kredi geri ödemleri ertelendi mi?

    Hazine destekli kredi geri ödemleri ertelendi mi? Çiftçilerin kredi ödemleri ertelenecek mi?

    Hazine destekli kredi geri ödemleri ertelendi mi? sorusunun yanıtı gündemde araştırılıyor.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Peki çiftçilerin kredileri ödemleri ertelendi mi?

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda şu detayları açıkladı:

    "Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz.

    Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL’lik kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun.

    Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik.

    Bugün geldiğimiz noktada, COVID-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimizin yine yanındayız."

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