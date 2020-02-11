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    HaberlerEkonomi Haberleri Hazine'den 2,2 milyar liralık kira sertifikası ihracı
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    11.02.2020 - 15:22 | | AA

    Hazine'den 2,2 milyar liralık kira sertifikası ihracı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 milyar 204 milyon 680 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

    Hazine'den 2,2 milyar liralık kira sertifikası ihracı

    Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, 9 Şubat 2022 itfa tarihli Türk lirası cinsi kira sertifikasının ihracı gerçekleştirildi. İhraç tutarı, 2 milyar 204 milyon 680 bin lira oldu.

    Duyuruda, kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara satış tutarları bilgisinin Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletileceği belirtildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Misliyle belalarını buldularCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuşma yaptı. İdlib'de rejim unsurlarının alçak saldırısıyla ilgili son dakika açıklaması yapan Erdoğan, "Misliyle belalarını buldular ama yetmez daha devam edecek. Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler." dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarınki AK Parti Grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları açıklayacaklarını bildirdi.
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