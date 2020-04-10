Hazineye ait atıl tarım arazileri üretime açılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, küresel boyutta pandemi niteliği kazanan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) etkin mücadele yanında tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve gıda arz güvenliğinin korunmasının büyük önem taşıdığı ve bu çerçevede her iki bakanlığın ortak çalışmasıyla önemli bir projenin hayata geçirileceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hazineye ait atıl tarım arazilerini, örnek ekilişler için çiftçilerin kullanımına açacaklarını belirterek, "Böylece tarım arazilerimizden en etkin bir şekilde çiftçilerimizin yararlanmasını sağlayacağız. Pilot uygulama olarak başlatılan bu çalışmada, ilk etapta 9 milyon 700 bin metrekare alanda ekim yapılacak. Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yem bitkileri gibi stratejik ürünlerimizin ekilmesi sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin, bu arazileri bedelsiz olarak örnek ekilişler için kullanacağına işaret eden Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:

"Hem çiftçimiz hem de ülkemiz kazanacak. Tarım sektörüne verdiği destek için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum. Kadınlarımıza ve gençlerimize projede pozitif ayrımcılık tanınacak. Atıl Hazine arazisinin olduğu köylerde ikamet eden çiftçilerimize, yapılacak olan puanlama sistemiyle öncelik verilecek. Tüm bu çalışmalarda tarımsal hasılanın artırılması hedeflendiğinden mevcut ekilen alanlardan ziyade atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması amaçlanıyor. Ekilmedik bir karış tarım toprağı kalmayıncaya kadar çalışmalarımız devam edecek."

"Çiftçilerin yanında olduk"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da çiftçilere yönelik çalışmaların ve bakanlıklar arasında yapılan iş birliğinin önemine dikkati çekerek, kendilerine düşen görevin, çiftçilerin daha rahat üretmesi ve 83 milyon vatandaşın sağlıklı beslenebilmesi için yeni projeler geliştirmek olduğunu belirtti. Bu hedefler doğrultusunda çiftçilerin yanında olduklarını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Kovid-19 ile mücadele kapsamında Hazineye ait tarım arazilerini kiraladığımız çiftçilerimizin nisan, mayıs ve haziran aylarına ait kira ödemelerini 6 ay süreyle erteledik. Bu uygulama yaklaşık 600 milyon metrekare alan üzerinde kiralama sözleşmesi yaptığımız 51 bin çiftçimizi kapsıyor. Böylece çiftçimizi de bu zorlu süreçte desteklemiş olduk. Son olarak çiftçilerimizi yakından ilgilendiren önemli bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. TOKİ Başkanlığımız ile DSİ arasında imzalanan protokolle değişik illerde 25 adet sulama projesini yapıyoruz. Bu kapsamda, 320 bin hektar araziyi sulayacak projeyle çiftçimizin yanında olacağız."

Kurum, her iki bakanlığın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı hız, iş birliği ve güçle çiftçileri desteklemek için son derece önemli çalışmalara imza attıklarını ve atmaya devam edeceklerini vurguladı.