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    HaberlerEkonomi Haberleri Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
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    28.06.2020 - 12:08 |

    Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor

    Temmuz başında yapılması gereken haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri korona tedbirleri kapsamında öne çekildi. Ödemeler, yarından itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

    Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor

    Normalde 5 Temmuz'da yapılması gereken işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında öne çekildi.

    Haziran ayına ilişkin ödemeler, hafta başında başlayacak. İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, hak sahiplerinin T.C. Kimlik numaralarına göre banka hesaplarına yatırılacak.

    T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0 olanlara 29 Haziran’da, 2 olanlara 30 Haziran’da, 4 olanlara 1 Temmuz’da, 6 olanlara 2 Temmuz’da, 8 olanlara ise 3 Temmuz’da ödemeler yapılacak.

    IBAN bilgileri bulunmayanlara PTT üzerinden ödeme gerçekleştirilecek. Ödemeler, 3 Temmuz Cuma günü tamamlanacak.

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