23.07.2020 - 13:26 |
Herkes bunu konuşuyor! Altın alacaklar dikkat...
Stratejist Cüneyt Paksoy, gram altının üst üste rekor fiyatlar kırmasının ardından "Hareketin devamı destekleyici dinamiklerden dolayı mümkün ama bu kadar sert hareketler düzeltmeler de getirebilir. Yeni altın alacaklar dikkatli olsun." dedi.
Mahmut Ekinci
Stratejist Cüneyt Paksoy, euro dolar paritesini ve dolar endeksindeki geri çekilmeyi yorumladı.
“Bekle-gör gelebilir”
Bugün açıklanacak olan kritik Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını da değerlendiren Paksoy, Merkez Bankası'nın 'bekle-gör'e devam etmesini beklediğini söyledi.
BIST 100 endeksi ve dünyanın önde gelen borsalarını değerlendiren Paksoy, yayının sonunda vatandaşın en çok merak ettiği altın fiyatları ile ilgili beklentilerini ve altında son gelişmeleri yorumladı.
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