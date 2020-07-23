Herkes bunu konuşuyor! Altın alacaklar dikkat...

Stratejist Cüneyt Paksoy, euro dolar paritesini ve dolar endeksindeki geri çekilmeyi yorumladı.

“Bekle-gör gelebilir”

Bugün açıklanacak olan kritik Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını da değerlendiren Paksoy, Merkez Bankası'nın 'bekle-gör'e devam etmesini beklediğini söyledi.

BIST 100 endeksi ve dünyanın önde gelen borsalarını değerlendiren Paksoy, yayının sonunda vatandaşın en çok merak ettiği altın fiyatları ile ilgili beklentilerini ve altında son gelişmeleri yorumladı.