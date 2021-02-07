Iban Sorgulama: Iban Numarası Nasıl Çözümlenir? Iban'dan Hesap Numarası Öğrenme

IBAN numaraları bankalarda özellikle para aktarma işlemlerinde kullanılan uzun numaralardır. IBAN'ın açılımı ise "International Bank Account Number" yani "Uluslararası Banka Hesap Numarası" şeklindedir.



IBAN Numarası Nedir?



IBAN numarası bir banka hesabından para aktarırken kullanılan ülkemizde 26 hane olarak belirlenmiş numaralardır. Bu numaralar sayesinde hesap numarası ve şube kodu gibi bilgilerin yerine tek hamlede para aktarmak oldukça hızlı ve güvenli olmaktadır. Günümüzde artık bütün hesapların bir IBAN numarası olması da zorunlu hale getirilmiştir. IBAN kodları ülkemizde "TR" terimleriye başlar ve devamında 24 farklı rakam yan yana kullanılır. Bu rakamlar IBAN kodunun hangi banka ve şubeye ait olduğunun bilgisini içerirler.



IBAN Sorgulama



Ülkemizde iban sorgulama işlemlerini hesabınızın olduğu banka şubesine giderek, çağrı merkezine ulaşarak veya internet bankacılığı üzerinden birkaç adımda yapabilirsiniz. Hesabınızın olduğu bankanın internet bankacılığı sitesi veya uygulaması aracılığıyla hesap ayarlarınızda IBAN kodunuza da ulaşabilirsiniz. Kart ayarlarına giderek kart bilgileri üzerinden IBAN numaranızı görüntüleyebilir ve kopyalayabilirsiniz. Para aktarma işlemlerinde ise karşı tarafa kopyaladığınız bu numarayı gönderebilirsiniz.



IBAN Çözümleme



IBAN çözümleme işlemleri elinizdeki IBAN numarasının hangi bankaya, şubeye, hesap numarasına, hangi ülkeye ait olduğunu ve çok daha fazla bilgiye erişebilirsiniz. IBAN numaraları bütün dünya üzerinde kullanılan numaralardır ve bu numaraların en sonunda yer alan 16 hane aslında hesap numarasıdır. IBAN numaralarında ilk 4 basamak kontrol basamağı sonraki 5 basamak ise banka kodu olarak belirlenmiştir.