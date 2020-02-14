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    HaberlerEkonomi Haberleri İcatlara virüs rötarı
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    14.02.2020 - 07:00 |

    İcatlara virüs rötarı

    Dünyanın en büyük teknoloji fuar ve kongrelerinden Mobil Dünya Kongresi’nin (Mobile World Congress), koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi cepte yeni modellerin lansmanını da erteletti.

    İcatlara virüs rötarı
    HANİFE BAŞ

    24 - 27 Şubat arasında İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenmesi planlanan fuar, 33 yıllık tarihinde ilk kez iptal edildi. Fuara 100 bin kişinin katılması bekleniyordu. Katılımcıların 6 bini Çin’den gelecekti.

    Fuar pek çok yeni teknoloji ve icatın tanıtımına sahne olacaktı. Başta Çinli markalar olmak üzere pek çok firma yeni modellerini bu fuarda lanse edecekti. Xiaomi, Oppo, Sony, HTC, Huawei, LG, Nokia, Realme, Samsung ve pek çok farklı marka fuarda ürünlerini görücüye çıkaracaktı.

    Huawei’nin, Google servisleri bulunmayan Mate 30 Pro’nun ardından yine Huawei Mobile Services (HMS) destekli P40 serisini tanıtması bekleniyordu. Huawei, yine katlanabilir ekranlı telefon modeli Mate X’in yeni bir versiyonu olan Mate Xs’i de lanse edecekti. Mate X’ten daha iyi bir menteşe sistemine sahip olacak yeni katlanabilir model, aynı zamanda çizilmelere karşı daha dayanıklı bir ekran üstü kaplama ile gelecek. 

    İcatlara virüs rötarı

    Lansmanlar iptal

    Oppo’nun, MWC’de Find X serisinin ikinci modeli Find X2’yi lanse etmesi bekleniyordu. Find X2 modeli, 6.5 inç ekranla gelecek. Kavisli ekran taşıyan telefonun arka panelinde dikey kamera modülü olacak. Find X Pro’nun da tanıtılması bekleniyordu. LG, fuarda bu yıl LG G9 ve LG V60 modellerini lanse edecekti. Nokia’nın da 9.2 PureView modelini lanse etmesi bekleniyordu. Telefonun 5G destekli olacağı ve kamera özelliklerinin daha geliştirileceği konuşuluyordu.

    Xiaomi Mi 10 modelinin global lansmanını yapacaktı. Honor View30 Pro ve 9X Pro da fuarda görücüye çıkacaktı.

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