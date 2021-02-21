21.02.2021 - 17:41 | | BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.tr
Ä°cradan satÄ±lÄ±k arazi
BasÄ±n Ä°lan Kurumu'nun ilan portalÄ± ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya gÃ¶re BalÄ±kesir AyvalÄ±k'ta icradan satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.Â
BalÄ±kesir Ä°li, AyvalÄ±k Ä°lÃ§esi, TÄ±fÄ±llar Mahallesi, AdacÄ±k Mevkiinde ilanda cinsi, niteliÄŸi, kÄ±ymeti, adedi, Ã¶nemli Ã¶zellikleri belirtilen 27 bin 710 mÂ² fÄ±stÄ±klÄ±k tarÄ±m arazisi AyvalÄ±k Ä°cra Dairesi tarafÄ±ndan satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
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M. Emin Saraç son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±YÖK BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta Saraç'Ä±n babasÄ±, Hadis alimi Muhammed Emin Saraç için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan da katÄ±ldÄ±. "CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Muhterem hocamÄ±zÄ± imam hatip okulu yÄ±llarÄ±ndan itibaren tanÄ±dÄ±m, tanÄ±yorum. O günden, son dönemdeki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lara kadar zaman zaman fÄ±rsat buldukça ziyaretlerine de hep gittim ve bu ziyaretlerimde de kendisinden çok ama çok istifade ettim. Rabbim inÅŸallah bizleri sevgili habibinin Liva-ül hamd ismiyle müsemma sancaÄŸÄ± altÄ±nda da beraber haÅŸru cem eylesin" dedi.