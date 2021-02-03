İhracat 2021’e rekorla başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu rakamın tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatı olduğunu söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Pekcan’ın katılımıyla ocak ayı dış ticaret verileri için Ankara’da bir toplantı düzenledi. Ocak ayı dış ticaret verilerini açıklayan Pekcan, şunları söyledi:



“Ocak ayı ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre, 2 iş günü eksik olmasına rağmen yüzde 2.5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamı. Bu rakam, ihracatımızda geçen yılın son çeyreğinde görülen büyüme sürecinin devam ettiğini göstermektedir.



Öte yandan, ocak ayında ithalatımız, geçen senenin aynı ayına göre, yüzde 5.6 azalışla 18 milyar 123 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak ayı dış ticaret açığı, 3 milyar 75 milyon dolar olmuştur. Bu da geçen sene ocak ayına göre yüzde 32’lik bir azalışa karşılık gelmektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ocakta geçen sene ocak ayına göre 6.5 puan artışla yüzde 83 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87’dir.”



Ciro önlemi



Pekcan, İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI), ocakta 3.6 puan artışla 54.4’e yükseldiğini, Yeni İhracat Siparişleri Endeksi’nde de 5.7 puanlık artış kaydedildiğini kaydetti.



Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan, 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapılacağını anlatan Pekcan, “Buna göre cirosu 2020’de önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3’ü oranında destek ödemesi gerçekleşecek” bilgisini verdi.





Otomotiv lider

TİM Başkanı İsmail Gülle, “2020 yılının son çeyreğinde, ihracatımızı 50 milyar doların üzerine çıkardık. Bu rakam, bize artık ihracatta yıllık 200 milyar dolar seviyesini aşmanın zamanının geldiğini gösteriyor.



Yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar dolardan çok daha yüksek rakamlara ulaşacak güce, altyapıya ve enerjiye sahibiz” dedi.

Gülle’nin verdiği bilgilere göre, ocak ayında ilk kez ihracat yapan 1457 firma, geçtiğimiz ay 75 milyon 447 bin dolarlık ürün sattı.



17 sektör artırdı



Ocakta önceki yılın aynı ayına göre 17 sektör ihracatını artırdı. Sektörel anlamda 2 milyar 267 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü liderliğini korurken; 1 milyar 648 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler ikinci, 1 milyar 523 milyon dolara ulaşan hazır giyim sektörü üçüncü oldu.



Ocak ayının en güçlü performansına imza atan sektörler; yüzde 13 artışla 331 milyon dolara ulaşan mücevher, yüzde 11 artışla 401 milyon dolara ulaşan iklimlendirme, yüzde 9 artışla 279 milyon dolara ulaşan yaş meyve sebze sektörleri oldu.









Doğum günü çiçeği

TİM Başkanı Gülle, doğum günü nedeniyle Bakan Pekcan’a bir çiçek takdim etti.