İhracatçı limon iznine sevindi

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, limon üreticisi ve ihracatçısının, belirsizliğin ortadan kalkmasından dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“İhracatçımız, rahatlıkla bağlantılarını yapabilecek. İhracat sezonu öncesi bu kararın erken alınmış olması son derece yerinde olmuştur. Üreticilerimizin, hijyenik şartlarda ürettikleri, ihracatçılarımızın da dünya standartlarında ambalajladıkları limonlar yine tüm dünya pazarındaki hak ettiği yeri alacaktır. Tüm yaş meyve ve sebze sektörü içerisinde, turunçgil ihracatının payı yüzde 51 oranında.”

Depolar dolu

Mersin’e bağlı Erdemli’nin Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin de, “İhracatçılarımız da çiftçilerimiz de memnun. Yeni sezon yakında başlayacak. İnşallah ihracatın önü açılır, kaybettiğimiz pazarları yeniden kazanırız” dedi.

Limon üreticisi ve ihracatçısı Erdoğan Yaşar da, “Karardan dolayı çok sevindik. Zaten soğuk hava depolarında fazlasıyla limon vardı. Yeni limonların çıkmasına az bir zaman kaldı, eskileri duruyor. Limon dalında 6 ile 6.5 lira arasında satılıyor” diye konuştu.