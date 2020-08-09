BİST1.0612.52EURO8.53-0.89USD7.290.87ALTIN477.15-0.48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri İhracatçı limon iznine sevindi
    ABONE OL
    09.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İhracatçı limon iznine sevindi

    Limon ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ön izin alınması şartının kaldırılması, yeni sezona hazırlanan sektör tarafından sevinçle karşılandı.

    İhracatçı limon iznine sevindi

    Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, limon üreticisi ve ihracatçısının, belirsizliğin ortadan kalkmasından dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

    “İhracatçımız, rahatlıkla bağlantılarını yapabilecek. İhracat sezonu öncesi bu kararın erken alınmış olması son derece yerinde olmuştur. Üreticilerimizin, hijyenik şartlarda ürettikleri, ihracatçılarımızın da dünya standartlarında ambalajladıkları limonlar yine tüm dünya pazarındaki hak ettiği yeri alacaktır. Tüm yaş meyve ve sebze sektörü içerisinde, turunçgil ihracatının payı yüzde 51 oranında.”

    Depolar dolu

    Mersin’e bağlı Erdemli’nin Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin de, “İhracatçılarımız da çiftçilerimiz de memnun. Yeni sezon yakında başlayacak. İnşallah ihracatın önü açılır, kaybettiğimiz pazarları yeniden kazanırız” dedi.

    Limon üreticisi ve ihracatçısı Erdoğan Yaşar da, “Karardan dolayı çok sevindik. Zaten soğuk hava depolarında fazlasıyla limon vardı. Yeni limonların çıkmasına az bir zaman kaldı, eskileri duruyor. Limon dalında 6 ile 6.5 lira arasında satılıyor” diye konuştu.

    Pakistan muson yağışlarına teslim!Etkili olan şiddetli muson yağmurlarında 15 kişi hayatını kaybetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bayramcıların çöplerini adalılar topladı

    Bayramcıların çöplerini adalılar topladı

    Milyonlara güzel haber! Erken emeklilik...

    Milyonlara güzel haber! Erken emeklilik...

    Okullarda yeni dönem hazırlığı: Pandemi sınıfı!

    Okullarda yeni dönem hazırlığı: Pandemi sınıfı!

    Ayakları yerden kesen adresler

    Ayakları yerden kesen adresler

    Sıradaki Haber