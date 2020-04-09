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    HaberlerEkonomi Haberleri İhracatçılar için ithalatta yerinde gümrükleme uygulaması başlatıldı
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    09.04.2020 - 15:06 | | AA

    İhracatçılar için ithalatta yerinde gümrükleme uygulaması başlatıldı

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatta yerinde gümrükleme uygulamasından sonra Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne sahip üretici ihracatçılar için ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasını da hayata geçirdiklerini bildirdi.

    İhracatçılar için ithalatta yerinde gümrükleme uygulaması başlatıldı

    Bakan Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, temassız ticaret kapsamında daha hızlı, güvenli ve sağlıklı bir ticaret için modern gümrükleme yöntemlerini hizmete sunmaya devam ettiklerini vurguladı.

    İhracatta yerinde gümrükleme uygulamasını daha önce başlattıklarını hatırlatan Pekcan, şunları kaydetti:

    "Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne sahip üretici ihracatçılarımız için ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasını da hayata geçirdik. Firmalarımız tüm gümrükleme işlemlerini, eşyayı gümrük müdürlüğüne getirmeksizin, belge ve insan teması olmadan kendi tesislerinde en hızlı biçimde tamamlayabilecek. İhracatçılarımızı yerinde gümrükleme kolaylıklarını kullanmaya davet ediyoruz." 

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