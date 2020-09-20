BİST1.1120.12EURO8.990.40USD7.560.20ALTIN475.470.79
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri İhracatta Latin atağı
    ABONE OL
    20.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İhracatta Latin atağı

    Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda 21 Eylül-9 Ekim 2020 tarihlerinde kadın ihracatçılara yönelik Şili-Peru-Kolombiya-Meksika Sanal Genel Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek.

    İhracatta Latin atağı

    Daha önce fiziksel olarak ülkelere yönelik yapılan Genel Ticaret Heyeti Programları koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada alınan seyahat kısıtlamaları ve sağlık önlemleri çerçevesinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın öncülüğünde sanal ortamda yapılmaya devam ediliyor. Bu şekilde, teknolojinin imkanlarından faydalanılarak dijital ortama taşınan Genel Ticaret Heyetleri, ihracatçıları potansiyel alıcılarla bir araya getiren en önemli mekanizmalardan biri olma özelliğini sürdürüyor.

    İkili görüşmeler

    Programa tüm sektörlerde faaliyet gösteren 26 ihracatçı firma ile söz konusu ülkelerden 29 ithalatçı firma katılacak. Heyete şirket ortağı kadın olan veya yönetim kurulunda kadın üyesi bulunan firmalar katılacak. Program, kadınlara yönelik ilk Sanal Genel Ticaret heyeti olacak.

    Sıcak hava ve yüksek nem sonrası sahiller dolduAntalya'da sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar Konyaaltı ve Lara sahillerine koştu. Sahillerdeki kalabalığın maske ve fiziki mesafe kuralına uymadıkları dikkati çekti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cruise sektöründe Türkiye’den yeni aktör

    Cruise sektöründe Türkiye’den yeni aktör

    SGK duyurdu milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar...

    SGK duyurdu milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Avrupa'ya çok ciddi korona dalgası geliyor

    Avrupa'ya çok ciddi korona dalgası geliyor

    Yöresel tatlar

    Yöresel tatlar

    Sıradaki Haber