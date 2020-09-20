İhracatta Latin atağı

Daha önce fiziksel olarak ülkelere yönelik yapılan Genel Ticaret Heyeti Programları koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada alınan seyahat kısıtlamaları ve sağlık önlemleri çerçevesinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın öncülüğünde sanal ortamda yapılmaya devam ediliyor. Bu şekilde, teknolojinin imkanlarından faydalanılarak dijital ortama taşınan Genel Ticaret Heyetleri, ihracatçıları potansiyel alıcılarla bir araya getiren en önemli mekanizmalardan biri olma özelliğini sürdürüyor.



İkili görüşmeler



Programa tüm sektörlerde faaliyet gösteren 26 ihracatçı firma ile söz konusu ülkelerden 29 ithalatçı firma katılacak. Heyete şirket ortağı kadın olan veya yönetim kurulunda kadın üyesi bulunan firmalar katılacak. Program, kadınlara yönelik ilk Sanal Genel Ticaret heyeti olacak.