İhracattan üçlü rekor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılını ihracatta tarihi bir rekor ile kapattıklarını belirterek, “169,5 milyar dolarlık ihracat, ihracatçılarımızın başarısıdır, Türkiye’nin başarısıdır” dedi. Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020’de dünya ticaret hacminin yüzde 9.2 daraldığının tahmin edildiğini belirten Pekcan, Türkiye’nin 2020 yılı ihracat verilerini şöyle açıkladı:

“2020 yılını ihracatımızda 169.5 milyar dolarlık tarihi bir rekor ile kapattık. Başta AB olmak üzere, pek çok ihracat pazarımızda yaşanan ciddi ekonomik küçülmeye ve dış talep daralmalarına rağmen gerçekleştirilen 169.5 milyar dolarlık ihracat, ihracatçımızın başarısıdır, Türkiye’nin başarısıdır. Aralık ayında ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolar olmuştur. Bu tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarıdır. Geçen yıl son çeyrek itibarıyla, 51.2 milyar dolarlık ihracatla en yüksek çeyrek dönem ihracat rekoru da kırılmıştır.”

Türkiye’nin payı arttı

Bakan Pekcan ithalata ilişkin olarak ise şu bilgileri verdi:

“2020 yılı geneli ithalatımız yüzde 4.3 artışla 219.4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Altın hariç olarak baktığımızda ise 2020 yılı ithalat değeri 194.2 milyar dolardır, bu da 2020 yılı için ithalatımızda yüzde 2.4’lük bir düşüşe karşılık gelmektedir. 2020 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77.3 iken altın hariç tutulduğunda ise yüzde 85.8 olarak gerçekleşmiştir.”

Türkiye’nin 2019 yılında küresel ihracattan aldığı payı binde 9.6’ya çıkararak Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre 1948 yılından bu yana en yüksek seviyeyi yakaladığına işaret eden Pekcan, “Pandeminin etkilerinin derinden hissedildiği 2020 Ocak-Ekim döneminde ise verisi açıklanan ülkelerin toplam ihracatı içerisindeki payımız ilk defa yüzde 1’i aşarak, yüzde 1.03 seviyesine çıkmıştır” dedi. Pekcan şöyle devam etti:

“2020 yılında ülkelere göre ihracatta, ihracat rekoru kırdığımız 44 ülke bulunmaktadır. Bunlardan ilk 3’ü sırasıyla ABD, İsrail ve Güney Kore olmuştur. Sektörlere göre ihracatta, 29 fasılda ihracat rekoru kırdığımız görülmektedir. Plastik ve mamulleri, meyveler ve halılar gibi fasıllarda bugüne kadarki en yüksek ihracat seviyeleri yakalanmıştır. 2020 yılında ihracatçı sayımız bir önceki yıla göre yüzde 3.6 artarak 87 bin 400’ü aşmıştır. Ayrıca 2020 yılında ilk defa ihracat gerçekleştiren firma sayısı 18 bin 123 olarak gerçekleşmiştir.”

4.1 milyarlık destek



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketine bu sabah itibarıyla e-Devlet üzerinden 1 milyon 200 bini aşkın başvuru yapıldığını bildirdi.

Pekcan, ihracatın geliştirilmesine yönelik destekler kapsamında da 2020 yılında salgın sebebiyle fiziki fuarların ertelenmesine ve desteklerinin verilememesine rağmen, mal ve hizmet ihracatçılarına toplamda 3 milyar 150 milyon lira destek ödemesi gerçekleştirdiklerini aktararak, şöyle devam etti:



“2021 yılında ihracatçılara desteğimizi 4.1 milyar liraya çıkardık. 2020 yılında kredi ve sigorta finansman desteği olarak Eximbank toplamda yüzde 3.6 artışla 45.6 milyar dolar desteğe ulaşmış ve bu desteğin içinde toplam kredi desteği ise yüzde 6.7 artışla 28.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında yüzde 24.3 olan ihracata destek oranı 2020’de yüzde 26.9 olmuştur.”



Yeni normal hedefi 184 milyar dolar



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2020’de ulaşılan ihracat rakamının, ihracat ailesinin değişen koşullara uyum kabiliyetini ve hedeflere ulaşmadaki güçlü iradesini ortaya koyduğunu belirterek, “Dünya mal ticaretinde bu yıl tarihimizde ilk defa yüzde 1 paya ulaşacağız. 2021’de de öncelikli hedefimiz bu payı korumak olacak” dedi. Gülle şunları söyledi:



“Bu başarılar, bizi asla rehavete düşürmeyecek. Çünkü yol uzun ve hedef belli. Hedefimiz, dış ticaret fazlası veren Türkiye. Yeni normalin ilk yılı olan 2021’de 184 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Dünyada özel sektöre sağlanan desteklerin 2021’de de devam etmesiyle ticarette finansmanının en kolay sağlandığı yıllardan birini yaşayacağız. İhracatçılarımızın da bu kaynaklara erişimini sağlamalı, süreçlerini kolaylaştırmalıyız.”