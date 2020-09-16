16.09.2020 - 07:00 |
İlk dersi Bakan verdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, BTK’nin 20’nci kuruluş yılı dolayısıyla gerçekleştirilen Bilişim Uzman Yardımcılığı Eğitimi Açılış Töreni’ne video konferans yöntemiyle katılarak, “BTK’nin, geçmiş tecrübesiyle geleceğe yön vererek başarılara devam edeceğine inancım tam” dedi.
Uzman yardımcısı adaylarına seslenen Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Günümüzde gerçek anlamda bağımsızlığın birinci şartı, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır” sözlerini hatırlatarak, “Sevgili gençler, içinde bulunduğunuz kurum bu vizyonun en önemli ayaklarından birisi. Hedefimiz, talep eden değil üreten ve ihraç eden olmak” dedi.