İlk dersi Bakan verdi

Uzman yardımcısı adaylarına seslenen Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Günümüzde gerçek anlamda bağımsızlığın birinci şartı, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır” sözlerini hatırlatarak, “Sevgili gençler, içinde bulunduğunuz kurum bu vizyonun en önemli ayaklarından birisi. Hedefimiz, talep eden değil üreten ve ihraç eden olmak” dedi.