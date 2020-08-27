BİST1.0990.00EURO8.740.26USD7.36-0.02ALTIN462.340.85
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri İlk kez CNN TÜRK'te yayınlandı! İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü
    ABONE OL
    27.08.2020 - 03:06 |

    İlk kez CNN TÜRK'te yayınlandı! İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü

    Karadeniz'de keşfedilen doğal gazdan alınan numunelerle yapılan denemeler ilk kez CNN TÜRK'te ekrana geldi. Bakan Dönmez görüntülere ilişkin, "Laboratuvardaki ilk bulgular da büyük sevinç kaynağı. Çok heyecanlandık bu haber geldiğinde. Birkaç kez arkadaşları ayrıntılı bir şekilde dinledik. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştık." ifadelerini kullandı.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazla ilgili merak edilenleri CNN TÜRK'te yanıtladı.

    Karadeniz'de keşfedilen doğal gazdan alınan numunelerle laboratuvarda yapılan denemeler ilk kez CNN TÜRK ekranlarında yayınlandı.

    Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, "Bu görüntüler muhtemelen ilk denemeler. Şu anda Karadeniz'deki ilk gaz görüntüsünü görüyoruz. Karadeniz gazının laboratuvarda yapılan testleri görüyorsunuz. Burada da seviniliyor. Laboratuvardaki ilk bulgular da büyük sevinç kaynağı. Çok heyecanlandık bu haber geldiğinde. Birkaç kez arkadaşları ayrıntılı bir şekilde dinledik. Anlatıldı biz de Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştık. Yıllarca arıyoruz. Türkiye'nin bir hayali neticede. Hayalimizi sorduklarında 'Enerjide dışa bağımlılığı azalttığımız gün, en mutlu olduğum gündür' diyordum. İnşallah arkası gelir." ifadelerini kullandı.

    İlk kez CNN TÜRKte yayınlandı İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü

    Laura kasırgası kategori 4 seviyesine çıktıMeksika Körfezi'nde etkili olan ve ABD'nin Texas ile Louisiana eyaletini vurması beklenen Laura kasırgası, kategori 4 seviyesine yükseldi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürü ile görüştü

    Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürü ile görüştü

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

    Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

    Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

    Bodrum'da atık toplama alanında yangın! Büyümeden söndürüldü

    Bodrum'da atık toplama alanında yangın! Büyümeden söndürüldü

    Sıradaki Haber