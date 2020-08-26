Son dakika... Bakan Dönmez CNN TÜRK'te açıkladı: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları...



Türkiye petrollerinde bu işe gece gündüz kafa yoran bir ekibimiz var. Karadeniz'de oldukça eskiye gidiyor hikayemiz.



KEŞİF NASIL YAPILIYOR?



6 tane derin deniz sondajı yapıldı, ancak denk gelmedi, bulanamadı. Denizde ses dalgalarına aşağıdaki katmanların dönüşleri var.

2 ve 3 boyutlu yapılıyor. Bir röntgen filmi gibi düşünün. Yüksek potansiyeli olan yerlerde sondaj kararı veriliyor.



Yine tıptan gidelim. Biyopsi gibi düşünün bir örnek alıyoruz.



Karadeniz'de şu an yaptığımız araştırmada su derinliği 2100 metre. Bu gemilerin su seviyesinden 12 bin metreye kadar sondaj kabiliyeti var. Oradan deneme amaçlı örnekler alınıyor ve test yapılıyor. Karadeniz'de yüz yüz gaz keşfi var, petrol yok.



Hemen hemen yüzde yüz saflıkta metan yakaladık. Uluslararası rezerv hesaplama yöntemi kullanıldı. Türkiye bölgesel ölçekte önemli bir oyuncu oldu.











"320 MİLYARDAN FAZLA REZERV VAR"

2020 yılında açıklanan denizdeki keşifler içinde bir numarayız.



Biz 14 ay önce sismik çalışmalara başlamıştık. 2 bin km'de keşfettiğimiz alan 250 kilometrekare. Komşu bir alan daha var. Rezerv konusunda revizyon yukarı yönlü olacak. 320 milyardan fazla rezerv var.



Kuvvetle muhtemel aşağıdaki katmanlarda yeni keşif yakalayabiliriz. Derinlikleri ve uzunlukları birbirine benziyor. 1-1,5 ay daha sabredersek revize edilebilir. Bugünden yine bir şey söylemeyelim.













Sakarya Gaz Bloğu 8 bin kilometrekarelik bir alan. 4'e birlik kısmını yaptık. Tuna her sene 1 milimetre malzeme taşımız gözüküyor.

Kuzeyimizde, 2-3 yıl kadar önce Romanya bir keşif yaptı. Arkadaşlar Tuna'nın getirdiği başka malzemelerin olduğunu düşünüyor.

Burada da sismik çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Biraz definecilik gibi. Bir umudun heyecanın peşinde koşmanız gerekiyor.











"KARADENİZ GAZI 2023'E YETİŞECEK"



Karadeniz gazı 2023'e yetişecek. Arıtılması gerekenler kıyıdaki terminalde yapılacak. Bu konularda oldukça deneyim sahibi bir kurumumuz var.



Biz kuyuları acıktıkça o kuyulardan üretime geçeceğiz. Biz gazı uzun yılar boyunca Bulgaristan sınırından aldık. Türk Akım ile birlikte Kıyıköy’den alıyoruz. 81 ile biz doğal gazı götürdük. Doğal gaz ana iletim şebekesine Ereğli ya da Akçakoca’dan bağlayacağız.



"2 AYA YENİ MÜJDE GELEBİLİR"



Biz bütün ithal ettiğimiz gazı sonlandıracağız gibi düşünülmemeli. Elbette ithalatımız azalacak.



2 aya yeni müjde gelebilir.



Bizim iç piyasamızı etkileyecek. Elbette tüketiciye olumlu olarak yansıyacak. 2023 itibariyle doğal gaz fiyatları düşer.

Sahada Türkiye petrollerini biz bulduk, biz işleteceğiz.



Son dönemde büyük petrol şirketleri, daha ekonomik çözümler üretebilmek için bazı servis işlerini bünyelerinden çıkartıyorlar. Saha sizinse bu tür servis işlerini kendi bünyelerinden çıkarttılar. Ana yapıya hizmet veriyor, hem de bir boşluk olduğunda başkalarına hizmet veriyor. Kuyu tamamlama için örneğin başka bir şirketimiz var.



Bazı kritik işleri, sismik ve sondaj gibi işleri kendimize almamızdaki sebep bazı ambargo ve engellemeler ile karşı karşıya kalıyoruz. Kötü komşu insanı ev sahibi yapar.

"KANUNİ GEMİMİZİ DE KARADENİZ'E GÖNDERECEĞİZ"

3. gemimiz Kanuni de hazırlanıyor. Onu da Karadeniz'e göndereceğiz. Yıl sonuna kadar işlemlerini bitiririz diye düşünüyoruz. O da sondaj yapacak.



Gemi sürüşü ile ilgili de tabi, mühendislerin de çalıştığı, deniz hizmetleri ayrı çalışıyor.



Enerjide dışa bağımlılığı azalttığımız gün en mutlu olduğum gündür diyordum. Buna doğru atılmış önemli bir adım, umarım arkası gelir.



KARADENİZ'DEKİ GAZIN İLK GÖRÜNTÜSÜ



Bu görüntüler muhtemelen ilk denemeler. Şu anda Karadeniz'deki ilk gaz görüntüsünü görüyoruz. Karadeniz gazının laboratuvarda yapılan testleri görüyorsunuz. Burada da seviniliyor. Laboratuvardaki ilk bulgular da büyük sevinç kaynağı. Çok heyecanlandık bu haber geldiğinde. Birkaç kez arkadaşları ayrıntılı bir şekilde dinledik. Anlatıldı biz de Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştık. Gözlerimizin dolduğu anlar oldu. Yıllarca arıyoruz. Türkiye'nin bir hayali neticede. Hayalimizi sorduklarında 'Enerjide dışa bağımlılığı azalttığımız gün, en mutlu olduğum gündür' diyordum. İnşallah devamı gelir." ifadelerini kullandı.











AKDENİZ'DE SON DURUM



Orada gemilerimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Orada 8. sondajdayız. Antalya'nın açıklarında sondajına devam ediyor. Sürekli sismik ve sondaj çalışmalarını takip ediyoruz. Aynı Karadeniz'de olduğu gibi veriler değerlendiriliyor ve haritalama yapılıyor. Gaz veya petrol var mı diye numuneler alınıyor. Şu ana kadar zaman zaman gaz ölçümleri yaptık. Ama Karadeniz kadar arkası gelmedi. Emin olmadığımız için kamuoyu ile paylaşmadık. Bize o bölgelerde yeni sondajlara ihtiyaç olduğu şeklinde uzmanların değerlendirmeleri oluyor. Potansiyel içeren yerlerde yeni sondajlarımız olacak. Ümitliyiz. Somut bilgiye ulaşmadan bu keşif bilgiler açıklanmaz. Bu şirketlerin bazı kısmı halka açık. Borsalarda hisseleri işlem gören şirketler. Değerleri artabilir, düşebilir. Onların da güvenilir raporlarla bunları belgelemesi gerekiyor.



Akdeniz'de yapılan keşifler ağırlıklı olarak doğal gaz keşifleri var. Beklentimiz açıkçası gaz olması. Sondaja göre netleştireceğiz.



KARADA SONDAJ ÇALIŞMALARI



Karada da ciddi sondajlarımız var. Özellikle 20-25 yılda uzun yıllardan sonra 50 bin varilin üzerine çıktı. Günlük 53 bin varil petrol çıkarıyoruz.



En çok sorulan soru arkası gelecek mi? sorusu oldu. 'Ekonomiye yansımaları ne olacak gibi' sorular geldi. Biz bulduğumuz gibi çıkartmasını da biliyoruz diyoruz. Kimse endişe etmesin.



DOĞU AKDENİZ'DE GERİLİM



Tartışma kıta sahanlığı ne demek diye başlıyor. Herhangi bir arama motoruna girdiğinizde verdiği tanım 'Bir ana karada yerleşik karanın denizin altındaki uzantısı.' Libya ile onun için anlaşma yaptık. Mısır'a da bizimle anlaşın dedik. Kendi kıta sahanlığımızı bu şekilde ilan ettik. Bizim yine Kuzey Kıbrıs'tan aldığımız alanlar var. Ruhsat alanlarımız var.



Yunanistan da adalarını baz alarak kendine bir alan çizdi. Akdeniz'de 40 bin metrekarelik alanı gasp etmeye çalışıyorlar.

Oruç Reis gemimiz çalışmalarına devam ediyor. Orada onlar Navtex ilan etti ve Cumhurbaşkanımız açık bir şekilde uyardı, 'Bu işin şakası olmaz' diyerek. Bizim kimsenin malında gözümüz yok. Türk Donanmamız koruma görevi üstleniyor. Donanmanın sebebi teknik açıdan güvenli bir operasyonu yürütebilmenizdir. Oruç Reis Sismik Gemimizde yaklaşık 50 civarında personel var.



Oruç Reis'in şöyle bir özelliği de var, milli tersanelerimizde yapıldı. Yüzde 90 yerli.