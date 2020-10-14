İmalat sanayisinde en fazla üretim artışı tütünde gerçekleşti

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, mayıs ayından itibaren yeniden yükseliş trendine giren sanayi üretiminin güçlü performansı ağustosta da devam etti.

Ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 10,4 artış gerçekleşti. Alt sektörlerin yıllık değişimleri incelendiğinde, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,4 yükselerek sanayi üretimindeki artışa en yüksek katkıyı yaptı.

İmalat sanayi sektörü endeksi kapsamında hesaplanan alt sektörler göz önünde bulundurulduğunda ise oransal olarak en fazla artış tütün ürünleri imalatında oldu. Bu ürün grubunda endeks yıllık bazda yüzde 30,2 arttı. Söz konusu endeksi yüzde 26,7 ile diğer imalatlar, yüzde 23,4 ile diğer metalik olmayan ürünlerin imalatı izledi.

Sadece 3 alt sektörde gerileme görüldü

Endeksin en fazla artış gösterdiği diğer imalat sanayi alt sektörleri ise yüzde 22,7 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork), yüzde 21 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman, yüzde 20,4 ile fabrikasyon metal ürünleri oldu.

Öte yandan bu dönemde bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı yüzde 25,6, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı yüzde 3,7, deri ve ilgili ürünlerin imalatı yüzde 3,5 ile imalat sanayisinde düşüş gösteren 3 alt sektör olarak sıralandı.