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    HaberlerEkonomi Haberleri IMF açıkladı! Bazı bankaların yardıma ihtiyacı olabilir
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    01.04.2020 - 07:04 |

    IMF açıkladı! Bazı bankaların yardıma ihtiyacı olabilir

    IMF'ten yapılan açıklamada, "En kötü senaryoda bazı bankacılık sistemlerinin yardıma ihtiyaçları olabilir." denildi.

    IMF açıkladı! Bazı bankaların yardıma ihtiyacı olabilir

    IMF, koronavirüs salgınının yol açtığı bozulmanın uzun süre devam etmesinden ağır şekilde etkileyeceği bazı ülkelerin bankacılık sistemlerinin yeniden sermayelendirilmeleri veya yeniden yapılandırılmalarının gerekebileceğini bildirdi.

    IMF'in para ve sermaye piyasaları departmanı müdürü Tobias Adrian, temel senaryonun 2009 benzeri büyüme patikasının tekrar edilmesi ve bankaların negatif etkiye dayanabilmesi yönünde olduğunu belirtti, ancak şartların kötüleşebileceği uyarısında da bulundu.

    Adrian, "Beklentilerin ötesinde ağır şekilde negatif bir senaryoda, politika yapıcıların bazı bankacılık sistemlerinde yeniden sermayelendirilmeleri veya yeniden yapıandırma yönünde daha fazla adım akmaları gerekebilir" diye konuştu.

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