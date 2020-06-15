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    HaberlerEkonomi Haberleri IMF Başkanı Georgieva'dan 'ekonomik tahminler daha kötü olacak' uyarısı
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    15.06.2020 - 21:27 | | AA

    IMF Başkanı Georgieva'dan 'ekonomik tahminler daha kötü olacak' uyarısı

    Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ülke ekonomilerine ilişkin bu ay yapacakları büyüme tahminlerinin bir önceki tahminlerden daha kötü olduğunu belirterek, "Ülkelerin birçoğuna ilişkin tahminlerimizi aşağı yönlü revize ederken, az sayıda ülke için yukarı yönlü revizyon yapacağız." dedi.

    IMF Başkanı Georgieva'dan 'ekonomik tahminler daha kötü olacak' uyarısı

     

    Georgieva, Bratislava merkezli think-tank kuruluşu GLOBSEC tarafından düzenlenen, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası dönemde mali istikrar ve toparlanmada IMF'nin rolü" konulu telekonferans etkinliğine katıldı.

    İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hiçbir krizin Kovid-19 gibi küresel olmadığını belirten Georgieva, Avrupa ülkelerinin de aralarında bulunduğu 170 ekonominin bu yılı daha düşük kişi başına düşen milli gelirle tamamlayacağını dile getirdi.

    Georgieva, ekonominin ani şekilde durması üzerine hükümetler, merkez bankalarının hızlıca önlemler aldığını anımsatarak, büyük bir likidite artışı olduğunu ve mali önlemlerin tutarının 10 trilyon doları bulduğunu kaydetti.

    Nisan'da yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda ülke ekonomilerine yönelik beklentilerini açıkladıklarını belirten Georgieva, dünya ekonomisinin yüzde 3 daralacağını öngördüklerini hatırlattı.

    Georgieva, "Bir sonraki tahminlerimizi haziranda yapacağız ve ne yazık ki daha kötü olacak. Ülkelerin birçoğuna ilişkin tahminlerimizi aşağı yönlü revize ederken, az sayıda ülke için yukarı yönlü revizyon yapacağız." ifadesini kullandı.

    Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2020 sayısını "Büyük Tecrit" başlığı ile yayımlayan IMF, küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,3'ten yüzde eksi 3'e düşürmüş, gelecek yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini ise 3,4'ten 5,8'e yükseltmişti.

    IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'na ilişkin güncellemesini 24 Haziran'da açıklaması bekleniyor.

    Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (15 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1592 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 179 bin 831, can kaybı 4 bin 825 oldu.
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