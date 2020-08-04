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    HaberlerEkonomi Haberleri IMF: Dış pozisyonlara ilişkin görünüm belirsizliğini koruyor
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    04.08.2020 - 16:37 | | AA

    IMF: Dış pozisyonlara ilişkin görünüm belirsizliğini koruyor

    Uluslararası Para Fonu (IMF), ekonomilerin dış pozisyonlarına ilişkin görünümün oldukça belirsiz olmaya devam ettiğini belirterek, krizde ikinci dalganın gelişmekte olan ekonomiler için cari işlem açıklarını yönetme kapsamını kısıtlayabileceğini, emtia ihracatçılarının cari işlemler dengesini daha da düşürebileceğini ve küresel ticaretteki azalışı daha da derinleştirebileceğini belirtti.

    IMF: Dış pozisyonlara ilişkin görünüm belirsizliğini koruyor

    IMF, dünyanın en büyük 29 ekonomisi ve Avro Bölgesi'nin cari işlemler,  reel döviz kurları, sermaye akışı ile uluslararası rezervler dahil olmak üzere  dış pozisyonlarının değerlendirildiği Dış Sektör Raporu'nun 2020 sayısını  "Küresel Dengesizlikler ve Kovid-19 Krizi" başlığıyla yayımladı.

    Cari işlemler fazlası ve açıklarının 2019'da ılımlı bir şekilde  daraldığının anımsatıldığı raporda, 2020 için görünümün oldukça belirsiz olduğu  vurgulandı.

    Raporda, "Kovid-19 pandemisi küresel ticarette sert düşüşe, emtia  fiyatlarının azalmasına ve daha sıkı dış finansman koşullarına neden oldu."  değerlendirmesinde bulunuldu.

    "KRİZDE İKİNCİ DALGA, KÜRESEL TİCARETTEKİ AZALIŞI DAHA DA  DERİNLEŞTİREBİLİR"

    Yüksek belirsizliğe rağmen küresel düzeyde cari işlem fazlası ve  açıklarında dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 0,3'ü kadar ılımlı bir daralma  beklendiğine işaret edilen raporda, beklenen sınırlı etkinin özel tasarruflardaki  artış ve düşük yatırımlarla dengelenen büyük mali genişlemeyi yansıttığı  kaydedildi.

    Raporda, şu görüşlere yer verildi:

    "Dış pozisyonlara ilişkin görünüm, önemli risklerle oldukça belirsiz  olmaya devam ediyor. Risk duyarlılığının daha da kötüleşmesi; büyük cari işlem  açıkları, yüksek döviz borcu ve sınırlı uluslararası rezervler gibi daha önceden  de kırılganlıkları olan ülkeler için dış kriz riskini daha da artırabilir. Krizde  ikinci dalga; küresel finansal koşullarda yeniden sıkılaşmayla gelişmekte olan  ekonomiler için cari işlem açıklarını yönetme kapsamını kısıtlayabilir, emtia  ihracatçılarının cari işlemler dengesini daha da düşürebilir ve küresel  ticaretteki azalışı daha da derinleştirebilir."

    Kısa vadede politika çabalarının ekonomik toparlanma ve rahatlamayı  desteklemeye devam etmesi gerektiğinin altı çizilen raporda, orta vadede ekonomik  ve politik bozulmaların sürebileceği ya da daha da kötüleşebileceği, bunun da  reform ihtiyacına işaret edeceği belirtildi.

    TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

    Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelere de yer verilen raporda,  ülkenin 2019'daki dış pozisyonunun belirsizliklerin yüksek olmasına rağmen orta  vadeli temeller ve istenen politikalarda belirtilen seviyeden kısmen daha güçlü  olduğu aktarıldı.

    Raporda, "Büyük dış finansman ihtiyaçları ve nispeten düşük rezervler Türkiye'yi şoklara karşı savunmasız bırakıyor." ifadesi kullanıldı.

    IMF'nin raporunda, kısa vadede politikaların Kovid-19 krizinin  etkilerini hafifletmesi ve en savunmasızları tercihen dış istikrarı korumaya  yardımcı olacak bir politika paketi dahilinde geçici mali destek yoluyla koruması  gerektiği tavsiyesinde bulunuldu.

    Kovid-19 salgını öncesinde var olan dengesizliklerin orta vadede devam  etmesi halinde politikaların dış esnekliği güçlendirmeyi ve ekonominin  sürdürülebilir bir şekilde yeniden dengelenmesini desteklemeyi amaçlaması  gerektiği kaydedilen raporda, verimlilik ile şoklara karşı dayanıklılığı  artırmak, daha geniş kamu sektörü bilançosunu güçlendirmek ve genel olarak  şeffaflığı geliştirmek için yapısal reformların gerekli olacağı vurgulandı.

     

     

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