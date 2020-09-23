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    HaberlerEkonomi Haberleri İnternet dolandırıcılarına karşı MASAK devrede
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    23.09.2020 - 07:52 |

    İnternet dolandırıcılarına karşı MASAK devrede

    Kovid-19 döneminde internet ve telefonla alışverişin artmasıyla birlikte elektronik satışlara yönelik şikâyetler de arttı. Güvenilir firmalardan yapılan mesafeli alışverişler kolaylık sağlarken, dolandırıcılarla mücadele için de Mali Suçları Araştırma Kurumu da (MASAK) devreye girdi.

    İnternet dolandırıcılarına karşı MASAK devrede

    216 MİLYON TL CEZA

    Ticaret Bakanlığı mesafeli satış yapan 76 şirkete yapılan denetim sonucunda 216 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesti. Cep telefonu, bilgisayar, televizyon satın alan 24 bine yakın vatandaşın ürünlerini teslim etmeyerek mağdur eden İstanbul Bilişim Ticaret A.Ş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında MASAK da mali suçlar mevzuatı kapsında inceleme başlattı.

    CİMER'E ŞİKÂYET YAĞDI

    Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre CİMER ve bakanlığa gelen şikâyetlerde satın alınan ürünlerin azami sürede teslim edilmemesi, başka ürünlerin gönderilmesi, stokta olmayanların satılması ve stokta kalmadığı gerekçesiyle sözleşmenin tek taraflı feshedilmesi başı çekti.

    36 BİNİ AŞKIN BAŞVURU GELDİ

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin farklı e-ticaret sitelerinde 5 adet denetim yapıldığını belirterek, "Ağustostan beri mesafeli sözleşmeler kapsamında tüketici hakem heyetlerine başvuru 36.123, karara bağlanan başvuru sayısı da 20.513 oldu. Mahkeme kararına uymaksızın benzer isim, sayfa görüntüsü ile satışı sürdüren şirketlerin mali suçlar mevzuatı kapsamında incelenmesi için MASAK'a bilgi verildi" dedi.

    Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.
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