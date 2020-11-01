01.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
İnternete kispet!
Salgın nedeniyle yağlı güreşler yapılamayınca kispet ustaları bu yıl kispet yerine daha çok deri cüzdan ve kıyafet üretmeye yöneldi.
Türkiye’nin sayılı kispet ustalarından Adem Kayın, salgının yağlı güreş camiasını da etkilediğini söyledi. Yurt genelinde mart ayında başlayıp sonbahar aylarına kadar yapılan yağlı güreşlerin bu yıl hiçbirinin yapılamadığını ifade eden Kayın, “Biz marttan önce kispet üretimine başlıyorduk ancak bu süreçte kispet üretemedik. Bu süreci atlatmak adına da atölyemizde deri çanta, cüzdan, kemer, kıyafet ve hediyelik minyatür kispet işleri gerçekleştirdik. Ülkemizin dört bir yanından internet üzerinden siparişler aldık” dedi.
Adem Kayın’ın eşi ve deri işleri ustası Heves Kayın da kadın cüzdanını 200 - 250 lira, erkek cüzdanını 100 - 150 liraya, kadın çantasını 400 - 450 liraya sattıklarını kaydetti.
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