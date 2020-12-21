MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Irak, 17 yıl sonra bir kez daha devalüasyon kararı aldı
ABONE OL
21.12.2020 - 07:19 |

Irak, 17 yıl sonra bir kez daha devalüasyon kararı aldı

Irak, son dönemde ekonomide yaşanan sorunlar nedeniyle 17 yıl sonra bir kez daha devalüasyon kararı aldı.

Irak, 17 yıl sonra bir kez daha devalüasyon kararı aldı

Irak Maliye Bakanı Ali Allavi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ekonomiyi canlandırmak amacıyla Irak dinarının yüzde 20 oranında devalüe edildiğini bildirdi. Irak 2003 yılında da devalüasyon kararı almıştı.

Buna göre, Irak Dinarı dolara karşı eski seviyesi olan 1.190'dan 1.450'ye yükseltildi.

Petrol satışlarından elde edilen rezervleri kontrol eden Irak Maliye Bakanlığı, Irak Merkez Bankası'na bakanlık rezervlerinden 1.450 kurundan dolar satışı yapacak. Irak Merkez Bankası ise yerel bankalara en fazla 1.460 kur seviyesinden dolar arz edecek.

Milliyet'te Gündem (21 Aralık 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... 'Tecavüze uğradık' diyen 5 kadın teröristin üzerine el bombası attılar!

Son dakika haberi... 'Tecavüze uğradık' diyen 5 kadın teröristin üzerine el bombası attılar!

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

Son dakika... Sahtekar başkan yakalandı! Yok böyle vurgun!

Son dakika... Sahtekar başkan yakalandı! Yok böyle vurgun!

Sıradaki Haber