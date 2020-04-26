BİST98.7590,60EURO7,550,81USD6,970,39ALTIN387,070,13
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri İş adamı, corona virüsten hayatını kaybetti
    ABONE OL
    26.04.2020 - 10:21 | | İHA

    İş adamı, corona virüsten hayatını kaybetti

    Adıyamanlı yardımsever iş adamı Abuzer Yıldırım, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

    İş adamı, corona virüsten hayatını kaybetti

    Adıyaman'da ihtiyaç duyulan ağız ve diş hastanesi, okul, cami, özel harekat hizmet binası ve lojmanları, sağlık ocağı ve taziye evi yaparak birçok hayra vesile olan Yıldırım Eğitim Vakfı Başkanı hayırsever Abuzer Yıldırım, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada kendisinde korona virüsü tespit edilen Abuzer Yıldırım, tedavi altına alındı.

    Yaklaşık 1 haftadır korona virüsünden dolayı hastanede tedavi gören Abuzer Yıldırım, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yıldırım’ın cenazesi daha sonra hastane morguna alındı. Yardımsever iş adamı Abuzer Yıldırım'ın, 27 Nisan Pazartesi günü defnedileceği belirtildi.

    İki kez Süleyman Soylu'dan plaket aldı

    İş adamı Yıldırım’dan geriye Adıyaman’a yaptırmış olduğu yatırımlar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla beraber katıldığı açılış töreninden görüntüler geriye kaldı. Yıldırım, 12 Şubat 2012 tarihinde yeğeni şehit polis memuru Ahmet Yıldırım'ın adı verilen polis merkezini yapımı nedeniyle, 30 Kasım 2019'da da Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Ek bina yapımındaki desteği nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kendisine plaket verilerek, teşekkür edilmişti.

    Dünyanın nazar boncuğu olan Meke Gölü kuruduKonya’nın Karapınar ilçesinde bulunan ve 'Dünyanın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü, kurudu. Neredeyse bir avuç kadar kalan suyun rengi de mikroorganizma nedeniyle kırmızıya döndü. Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Konya Havzası'nda yer altı suyunun çekilmesiyle birlikte gölün güzelliğini oluşturan suyun da çekildiğini belirterek, ''Yaklaşık 10-12 metreye kadar olan su yüksekliğinden herhangi bir su kalmamış durumda. Bu mevsimde kırmızı renge boyanması ise mikroorganizmalardan kaynaklanan olaydır" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Onur Can Özcan kimdir? Onur Can Özcan ne zaman, neden vefat etti?

    Onur Can Özcan kimdir? Onur Can Özcan ne zaman, neden vefat etti?

    Bakanlık son noktayı koydu! 3 ay boyunca...

    Bakanlık son noktayı koydu! 3 ay boyunca...

    65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

    65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

    Son dakika haberi... İsveç tedavi etmemişti... Bakan Koca 06:00'da duyurdu: Sevgili Leyla, sesini duyduk

    Son dakika haberi... İsveç tedavi etmemişti... Bakan Koca 06:00'da duyurdu: Sevgili Leyla, sesini duyduk

    Sıradaki Haber