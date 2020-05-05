BİST98.763 -0.08EURO7.68-0.05USD7.080.60ALTIN386.190.21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri İş Bankası’nda çalışma saatleri normale dönüyor
    ABONE OL
    05.05.2020 - 15:10 |

    İş Bankası’nda çalışma saatleri normale dönüyor

    Corona virüs salgını nedeniyle gişe çalışma saatlerini 23 Mart’tan bu yana 12.00-17.00 arası olacak şekilde belirleyen İş Bankası, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından dün açıklanan normalleşme planına uygun olarak tam gün çalışma düzenine geri dönüyor.

    İş Bankası’nda çalışma saatleri normale dönüyor

    Buna göre, İş Bankası şubeleri 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren normal çalışma saatleri olan 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet verecek.

    Bankanın alışveriş merkezi, havalimanı ve kurum içi şubeleri de aynı tarih itibarıyla hizmete açılacak.

    Bununla birlikte, kısıtlamaların devam ettiği görece daha riskli illerde gerekli hallerde, toplum sağlığını korumaya yönelik fark tedbirler alınabilecektir.

    İstanbul Havalimanı'nda maske operasyonu!İstanbul Havalimanı Kargo İşletme Merkezi'nde Avrupa'ya gönderilmek üzere yastıkların içine gizlenmiş 87 bin 500 adet maske ele geçirilirken genişletilen operasyonda piyasada değeri 3,5 milyon lira olan 554 bin 170 adet maskeye el konuldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

    Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

    Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

    Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

    Okullar ne zaman açılacak 2020? Okullar 1 Haziran'da mı açılacak? Bakan Selçuk cevap verdi!

    Okullar ne zaman açılacak 2020? Okullar 1 Haziran'da mı açılacak? Bakan Selçuk cevap verdi!

    Sıradaki Haber