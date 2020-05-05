05.05.2020 - 15:10 |
İş Bankası’nda çalışma saatleri normale dönüyor
Corona virüs salgını nedeniyle gişe çalışma saatlerini 23 Mart’tan bu yana 12.00-17.00 arası olacak şekilde belirleyen İş Bankası, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından dün açıklanan normalleşme planına uygun olarak tam gün çalışma düzenine geri dönüyor.
Buna göre, İş Bankası şubeleri 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren normal çalışma saatleri olan 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet verecek.
Bankanın alışveriş merkezi, havalimanı ve kurum içi şubeleri de aynı tarih itibarıyla hizmete açılacak.
Bununla birlikte, kısıtlamaların devam ettiği görece daha riskli illerde gerekli hallerde, toplum sağlığını korumaya yönelik fark tedbirler alınabilecektir.
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