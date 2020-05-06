İş Bankası’ndan dijital çözümler

“Koronavirüs salgınının tüm dünyayı ve ülkemizi etkilediği bu dönemde de ticari hayatın yaşadığı zorlukların elbirliğiyle üstesinden gelmek adına gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda salgınının yayılımını önlemek, toplumumuzun, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak adına bilgi teknolojilerinin olanaklarını kullanarak, müşterilerimizin evlerinden ve işyerlerinden ayrılmadan bankacılık işlemlerini tamamlayabilmelerine olanak sağlıyoruz. Müşterilerimiz dijital kanallarımız olan İşCep, İnternet Şubesi, Maximum Mobil ve Maximum İşyerim uygulamalarını kullanarak, birçok işlemi şubelerimize gelmeden tamamlayabiliyorlar.”



Anında ticari kredi

Esnaf ve gerçek kişi tacir müşterilerin, 100 bin TL’ye kadar ticari finansman ihtiyaçları için İşCep ve internet şubesinden 7/24 ‘Anında Ticari Kredi’ye başvurabildiklerini belirten Şimşek, şu bilgileri verdi:



“Başvuruları, herhangi bir belge ve kefil istenmeksizin saniyeler içinde değerlendirilip onaylanması durumunda, kredi tutarı müşterimizin hesabına anında aktarılıyor. Ayrıca daha önce bankamızda ticari kredi limitine veya ticari hesaba sahip olmayan müşterilerimiz de Anında Ticari Kredi’yi kullanabiliyor. Müşterilerimiz, ilk taksit tarihini krediyi kullandıkları günden itibaren 45 gün sonrası olarak da belirleyebiliyorlar.”





İmeceMobil’in kullanımı ücretsiz

İş Bankası’nın teknoloji iştiraki Softtech tarafından geliştirilen ve tüm akıllı telefonlarda kullanılabilen İmeceMobil uygulamasını tüm çiftçilere ücretsiz olarak sunduklarını belirten Şimşek, uygulamayı şöyle anlattı:



“Çiftçilerimiz üretime dair ihtiyaç duydukları birçok bilgiye dijital ortamda, 7/24 rahatlıkla ulaşabiliyor. Hava durumundan, özel kampanyalara, güncel zirai bilgilerden çiftçilerimizin sorularını cevaplamaya hazır tarım uzmanlarına kadar tarımla ilgili her şey İmeceMobil uygulamasının içinde yer alıyor. Uygulama kapsamında, tarımsal ürünlerin en son tarihli hal/borsa fiyatları ile Türkiye Ürün ve İhtisas Borsası’nda (TÜRİB) işlem gören ürünlerin fiyatlarını takip edebiliyorlar. Ayrıca bitkisel ürün ve sera hasar bildirimlerini TARSİM’e tek tuşla yapabiliyor, Toros Tarım’dan ürünlerine özgü gübreleme önerilerini ücretsiz olarak alabiliyorlar. Tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duyulan tohum, fide, gübre, zirai ilaç, mazot, yem, tarımsal ekipman gibi harcamaların faizsiz dönem avantajıyla karşılanmasını ve hasat döneminde elde edilen gelirler ile geri ödenmesini sağlayan İmece Kart’a sahip müşterilerimiz, İmeceMobil’deki Maximum İşyerim uygulaması ile bankacılık işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyorlar.”



E-dönüşüm sürecine destek



Son dönemde e-fatura, e-SMM gibi elektronik belgelerin, ticari hayatın önemli faktörlerinden biri haline geldiğini kaydeden Şimşek, İş Bankası’nın dijital yeteneklerini, İşNet’in e-fatura tecrübesi ile buluşturduğunu söyledi. Şimşek şöyle devam etti:



“Müşterilerin, İşCep ve internet şubede kendilerine gelen e-faturalara ait son ödeme tarihi, fatura tutarı gibi ödeme bilgilerini takip edebilmelerini ve sadece tek tuş ile kolayca ödeme menüsüne geçerek ödeme işlemlerini gerçekleştirebilmelerini sağladık. E-fatura ve e-serbest meslek makbuzuna (e-SMM) geçecek müşterilerimize, e-fatura ve e-SMM hizmetleri İşNet fatura platfomu olan NetteFatura üzerinden 1 yıl süreyle ücretsiz sunuyoruz.”