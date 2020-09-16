16.09.2020 - 11:11 | | DHA
İş insanı Suna Kıraç son yolcuğuna uğurlanıyor
İş insanı Suna Kıraç 79 yaşında hayatını kaybetti. Kıraç için bugün Koç Holding binasında tören düzenlendi. Törenin ardından Kıraç'ın naaşı, cenaze namazı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'ne götürüldü. Holding binası önünde bulunan Koç Holding bayraklarının vefat nedeniyle yarıya indirildiği görüldü.
Kıraç'ın vefatı, Koç Holding'ten "Cumhuriyetimizin değerleriyle yetişmiş, gerek iş gerekse toplumsal hayatta başardıklarıyla Ülkemizin sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine önemli katkılar sunan, Topluluğumuzun kuruluş yıllarından 2010'a kadar çeşitli liderlik görevleri üstlenen, Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın kuruluşuna öncülük eden Sayın Suna Kıraç'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Sayın Suna Kıraç'ı emanet ettiği değerlere bağlı kalarak, ilham veren, vizyoner ve öncü kişiliği ile her zaman hatırlayacağız ve unutmayacağız. Acımız çok derin. Başımız sağ olsun." ifadeleri ile duyurulmuştu.