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    HaberlerEkonomi Haberleri İş yerleri için yeni dezenfeksiyon ürünü geliştirildi
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    19.08.2020 - 10:28 | | DHA

    İş yerleri için yeni dezenfeksiyon ürünü geliştirildi

    Pandemi sürecinde normalleşmeyle birlikte iş yerlerine dönmeye  hazırlanan çalışanlar için yeni dezenfeksiyon ürünü geliştirildi.

    İş yerleri için yeni dezenfeksiyon ürünü geliştirildi

    Global iş yeri deneyimi ve tesis yönetimi şirketi ISS, yeni dezenfeksiyon temizlik ürünü Pure Space’i piyasaya sürdü. ISS Türkiye CEO’su Cavit Habib “Ürün, ISS’in büyük ölçekli temizlik, dezenfeksiyon ve iş yeri alanlarındaki birikimleriyle geliştirildi. Tüm dünyadan uzmanlar ile birkaç hafta içinde hazır hale getirildi” şeklinde konuştu.

    Hijyeni en üst seviyeye çıkardıklarını kaydeden Habib, “ISS olarak müşterilerimize ve personellerine, çalıştıkları ortama yeniden güvenmeleri için bu ürünü sunmak bizleri mutlu ediyor. Şimdiye kadar hizmet verdiğimiz kurumlarda edindiğimiz bilgi birikimi, bizlere ilham oluyor.  Pure Space ürünümüz ile Covid-19’dan korunmaya yönelik alınması gerekli olan; maske kullanımı, el hijyenine özen gösterilmesi, sosyal mesafeye uyum, ortamın havalandırılması gibi önlemlere tamamlayıcı olarak güvenli ve ölçülebilir hijyeni sağlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

    Kişilerin hangi tedbirlerle nereye geldiklerini bilmelerinin önemli olduğunu kaydeden Habib, “Ürün, insanların elleriyle sık temas ettiği alanların ve yüzeylerin temizliğine ve dezenfeksiyonuna odaklanıyor” diye konuştu.

    Tüm ISS temizlik profesyonellerinin sıkı bir eğitimden geçerek sertifikalandırıldığını kaydeden Habib, ürünün aynı zamanda uluslararası tescil kuruluşu Norske Veritas’ın onayını da aldığını belirtti.

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