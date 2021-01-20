60’a yakın ülkeye ürün ihracat yapan ve 1997'den bu yana faaliyet gösteren Işık Plastik halka arz oluyor. Işık Plastik için yatırım yapmak isteyenler "Işık Plastik ne zaman halka arz oluyor, talep toplama ne zaman başlıyor?" sorusuna ağırlık vermiş durumda... İşte detaylar...

IŞIK PLASTİK NE ZAMAN HALKA ARZ OLUYOR?

Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi yoluyla halka arz olacak şirket için 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde 10.30-13.00 saatleri arasında iki gün süre ile talep toplanacak.

Işık Plastik paylarının birincil halka arzı, Garanti BBVA Yatırım’ın liderliğinde gerçekleştirilecek. Kurumun halka arzda talep toplama fiyatı ise 16,10 TL olarak belirlenmiş durumda. Işık Plastik’in toplam 11.286.293 TL nominal değerli payı halka arz edilecek.

Şirketin arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 21,8 olacak.