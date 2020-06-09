09.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
İşitme engelli girişimci olacak
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), girişimcilik alanında verdiği eğitimlere artık işitme engellileri de dahil ediyor. KOSGEB ile Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu (DİEF) arasında, işitme engelli girişimcilere yönelik protokol imzalandı.
Protokolle, işitme engelliler, girişimcilik eğitimlerini işaret diliyle alacak. KOSGEB’in online girişimcilik platformu olan e-Akademi’den verilen dersler işaret diline çevrilecek. Parlak fikri olan işitme engelliler hayalini kurdukları iş fikrini gerçekleştirmek için ilk adımı atacak.
KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt ile DİEF Genel Başkanı Hürriyet Cemal Özkaynak’ın imzaladığı protokolle iki kurum arasında ortak konularda iş birliği hayata geçirilecek.
Uzkurt, AA’ya, “Artık işitme engelli girişimci adaylarımız da hiçbir zorluk yaşamadan bu eğitimleri kolayca alabilecek. Diğer engelli gruplarına yönelik olarak da çalışmalar yapıyoruz” dedi.