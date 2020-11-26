‘İşletmelere hibe desteği sağlansın’

Kira problemleri



Burkay, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen BTSO’nun kasım ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, “Ülke ekonomisine bir yük getirecekse de sosyal barış adına KOBİ’ler ve hizmet sektöründeki esnaf, bu hibeden yararlanmalı. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan ile temas halindeyiz. Önümüzdeki süreçte pandemiden yoğun olarak etkilenen sektörlerle de kapsamlı bir toplantı düzenleyeceğiz” diye konuştu.



Burkay, hayata geçirilen son kısıtlamalardan etkilenen restoran ve kafeler başta olmak üzere turizm, hizmet ve perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sorunlarının çözümüne ilişkin girişimde bulunduklarını vurgulayarak, “Önümüzdeki dönemde mal sahibi-kiracı ilişkileri, en büyük problem olarak karşımıza çıkacak. BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, bu konuda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Meclis’te bu konuda bir düzenleme yapılması için çalışıyoruz” dedi.



Burkay, “Öncelikle kısa ve orta vadede faiz ve enflasyonu düşüş trendine sokmamız lazım. Türk Lirası’na yeniden itibar kazandırılması, büyüme hedeflerimizi destekleyecektir” diye konuştu.