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30.01.2021 - 11:26 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

Isparta'da dev arazi kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Isparta Süleyman Demirel Havaalanı'nda bulunan 122.271 m² alan kiraya verilecek.

Isparta'da dev arazi kiraya verilecek

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda bulunan 122.271 metrekarelik arazi KDV dâhil yıllık 15.000.-TL (onbeşbinTL) muhammen kira bedeli üzerinden ekim arazisi olarak kullanılmak üzere açık ihale usulü ile ihale edilerek 5 (Beş) yıllığına kiraya verilecek.

Detaylar için tıklayınız.

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