30.01.2021 - 11:26 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr
Isparta'da dev arazi kiraya verilecek
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Isparta Süleyman Demirel Havaalanı'nda bulunan 122.271 m² alan kiraya verilecek.
Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda bulunan 122.271 metrekarelik arazi KDV dâhil yıllık 15.000.-TL (onbeşbinTL) muhammen kira bedeli üzerinden ekim arazisi olarak kullanılmak üzere açık ihale usulü ile ihale edilerek 5 (Beş) yıllığına kiraya verilecek.
Detaylar için tıklayınız.