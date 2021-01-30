Isparta'da dev arazi kiraya verilecek

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda bulunan 122.271 metrekarelik arazi KDV dâhil yıllık 15.000.-TL (onbeşbinTL) muhammen kira bedeli üzerinden ekim arazisi olarak kullanılmak üzere açık ihale usulü ile ihale edilerek 5 (Beş) yıllığına kiraya verilecek.

Detaylar için tıklayınız.