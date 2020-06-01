İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Haziran işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri ile ilgili önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Bakan Selçuk'un açıklamasından sonra işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatırılacağı araştırılmaya başlandı. Peki işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

akan Zehra Zümrüt Selçuk: "Mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak."dedi.