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    HaberlerEkonomi Haberleri İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Haziran işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?
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    01.06.2020 - 12:02 |

    İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Haziran işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?

    İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? sorusunun cevabı merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin haziran ayında ödeneceği tarihleri açıkladı. İşte detaylar...

    İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Haziran işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri ile ilgili önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Bakan Selçuk'un açıklamasından sonra işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatırılacağı araştırılmaya başlandı. Peki işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?

    İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

    akan Zehra Zümrüt Selçuk: "Mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak."dedi.

    Siparişler karekod okutularak verilecekCorona virüs tedbirleri kapsamında kapanan kafe ve restoranlar bugün normalleşme süreciyle birlikte kapılarını açtı. Antalya'daki bir işletmede müşteriler, siparişten hesap istemeye kadar tüm süreci karekodla cep telefonu üzerinden online gerçekleştirecek.
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