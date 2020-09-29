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    HaberlerEkonomi Haberleri İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak 2020? Bakan Selçuk açıkladı! Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek, hangi tarihte?
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    29.09.2020 - 12:46 |

    İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak 2020? Bakan Selçuk açıkladı! Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek, hangi tarihte?

    İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin yatırılacağı tarih ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayına ilişkin ödemelerle ilgili tarihi açıkladı. Peki işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte kısa çalışma ödeneğinin verileceği tarih...

    İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak 2020? Bakan Selçuk açıkladı! Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek, hangi tarihte?

    İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ile ilgili bir son dakika gelişmesi geldi. Ödemlerin yapılacağı tarih gündemde araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konu ile ilgili açıklama gerçekleştirdi. Peki işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak 2020?

    İŞSİZLİK MAAŞI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

    Bakan Selçuk, “Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

    Bakan Albayrak: Yılın tamamında büyümenin yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini bekliyoruzHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığının Ataşehir Yerleşkesinde Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ve 2021 yılı merkezi yönetim bütçesini açıkladı.
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