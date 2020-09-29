İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak 2020? Bakan Selçuk açıkladı! Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek, hangi tarihte?

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ile ilgili bir son dakika gelişmesi geldi. Ödemlerin yapılacağı tarih gündemde araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konu ile ilgili açıklama gerçekleştirdi. Peki işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak 2020?

İŞSİZLİK MAAŞI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, “Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.