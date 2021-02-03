İstanbul 2020’nin ‘100 Akı’ oldu

Araştırmada, kentin 2020 yılına ait ihracat, vergi tahsilatı, konut satışları, finansman, elektrik tüketimi, yeni kurulan firma, turist ve üniversite sayısı gibi 19 göstergede Türkiye içerisindeki payı karşılaştırıldı. Araştırmaya göre, İstanbullu firmaların geçen yılın ocak-aralık döneminde yaptığı ihracat 82.8 milyar dolara yaklaştı. Böylece Türkiye’nin ihracatının yüzde 49’unu İstanbullu şirketler gerçekleştirdi. İstanbul firmaları, Türkiye genelinde 2020’de tahsil edilen 833 milyar lira verginin yüzde 46’sını ödediler. Buna göre İstanbul’da ödenen vergilerin tutarı 383 milyar TL’yi aşmış oldu. 2020 Aralık ayı itibarıyla Türkiye’deki 918 bin kurumlar vergisi mükellefinin 348 bini, yani yüzde 38’i İstanbul’da yer alıyor. İstanbul’da bulunan gelir vergisi mükellef sayısının Türkiye içindeki payı ise yüzde 26 oldu.



Pozitif ayrımcılık



İTO Başkanı Şekib Avdagiç, AA’ya yaptığı açıklamada, İstanbul’la ilgili “pozitif ayrımcılık” talep ederek, “İTO’nun ‘100’de İstanbul’ araştırmasının ortaya koyduğu bu gerçeği küresel bir gerçeğe dönüştürmek için İstanbul’a pozitif ayrımcılık yapma zamanı geldi. Sırf büyük diye İstanbul’a pozitif ayrımcılıktan çekinmemek gerek. Çünkü pozitif ayrımcılık, negatif bir çağrışım yapsa da ekonomide yeni bir sıçrama önemli bir dayanak noktası olabilir” dedi. İstanbul’a pozitif ayrımcılık talebinin iki sebebi olduğunu belirten Avdagiç, “Birincisi pandemi sonrasında en iyi çıkışı yapmaya hazırlanan Türkiye’nin önemli kozlarından biri İstanbul’dur. İkinci olarak İstanbul’un daha fazla üretmek, daha fazla ihraç etmek, daha fazla yenilik geliştirmek için buna ihtiyacı var” diye konuştu.