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    HaberlerEkonomi Haberleri İstanbul'da Haziran'da kredi kartı harcamaları arttı!
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    05.08.2020 - 10:10 | | Foreks

    İstanbul'da Haziran'da kredi kartı harcamaları arttı!

    Türkiye'deki tüm iller arasında Haziran 2020 - Mart 2020  karşılaştırıldığında kredi kartı harcamalarındaki en yüksek artış İstanbul'da yaşandı. Türkiye'deki toplam kredi kartı harcamaları 2020 Haziran'da bir önceki dönem ile aynı seviyede kaldı. Toplam kredi  kartı harcamalarının %33,3'ü İstanbul'da gerçekleşirken İstanbul'da  kredi kartı harcamaları bir önceki döneme göre %14,5, bir önceki yıl  aynı döneme göre ise %14,1 arttı. Altın mevduatında bir önceki yıla göre %121,2'lik bir artış  gözlendi.

    İstanbul'da Haziran'da kredi kartı harcamaları arttı!

    Türkiye'deki tüm iller arasında Haziran 2020 - Mart 2020  karşılaştırıldığında kredi kartı harcamalarındaki en yüksek artış
    İstanbul'da yaşandı. Türkiye'deki toplam kredi kartı harcamaları 2020 Haziran'da bir önceki dönem ile aynı seviyede kaldı. Toplam kredi  kartı harcamalarının %33,3'ü İstanbul'da gerçekleşirken İstanbul'da  kredi kartı harcamaları bir önceki döneme göre %14,5, bir önceki yıl  aynı döneme göre ise %14,1 arttı.

    İstanbul İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Haziran 2020'de kredi kullanımı Mart 2020'ye göre %10,7,  bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,8 arttı. Tahsil edilemeyip  takibe düşen krediler ise Mart ayı ile aynı seviyelerde gerçekleşirken, bir önceki yıl aynı döneme göre %41,4'lük bir artış  gerçekleşti.

    Haziran 2019'da 554 milyar TL olan tasarruf mevduatı, Mart 2020'de 659 milyar TL'yi, Haziran 2020'de ise 688 milyar TL'yi geçti. Toplam  nakdi kredilerin tasarruf mevduatına oranı ise %193 olarak gerçekleşti.

    İstanbul'da Haziran 2019'da kişi başına düşen tasarruf mevduat  tutarı 36 bin 786 TL iken, Haziran 2020'de 44 bin 337 TL oldu. Kişi  başına düşen nakdi kredi ise Haziran 2019'da 66 bin 720 TL iken, Haziran 2020'de 81 bin 759 TL oldu.

    Altın mevduatında bir önceki yıla göre %121,2'lik bir artış  gözlendi. Toplam içerisinde döviz cinsinden mevduatın payı %54,9 oldu.
    Toplam altın mevduatında ise bir önceki yıl aynı dönemde 63,8 ton  altın karşılığı mevduat mevcutken, 2020 Haziran sonu itibariyle  bankalarda tutulan değer 141,1 ton altına yükseldi. İstanbul'da Haziran 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre  tüketici kredileri %58,8, bir önceki döneme göre ise %16,4 arttı.

    Taşıt kredilerinde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,7'lik,  konut kredilerinde ise %20,5'lik bir artış gerçekleşti. Kredili  mevduat hesabında ise aynı döneme bakıldığında %5,5'lik bir azalış  gerçekleşti. Sektörel krediler açısından bakıldığında inşaat sektörü Haziran 2020'de bir önceki yılın aynı döneminde olduğu gibi en yüksek miktarda  kredi kullanılan sektör olurken, oransal olarak en yüksek artış % 42,4  ile tekstil ve tekstil ürünleri ve %40,2 ile metal ve işlenmiş maden  sektörlerinde gerçekleşti.

    İstanbul'da takipteki gıda meşrubat ve tütün sektörü kredilerinde %34,3 azalış gerçekleşti. Tahsil edilemeyip takibe düşen kredilerde bir önceki yılın Haziran  dönemine göre artışa bakıldığında turizm, denizcilik ve inşaat  sektörleri ilk sıralarda yer aldı. Gıda, meşrubat ve tütün, ziraat ve  balıkçılık ile finansal kuruluşlar sektörlerinde ise takibe düşen  kredilerde azalma gerçekleşti. Denizcilik sektöründe kullanılan  kredilerin %15,1'i tahsil edilemeyip takibe düşmüş iken, bu oran  turizm sektöründe %12,4, inşaat sektöründe ise %9,3 olarak  gerçekleşti.

    Lübnan'daki patlamanın yeni görüntüleri!Lübnan'ın başkenti Beyrut'un liman bölgesinde bulunan bir depoda meydana gelen şiddetli patlama nedeniyle Muhammed Al-Amin Camii ve El Rum Hastanesi ağır hasar gördü. Patlama anları bir alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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