İstanbul'da Haziran'da kredi kartı harcamaları arttı!

Türkiye'deki tüm iller arasında Haziran 2020 - Mart 2020 karşılaştırıldığında kredi kartı harcamalarındaki en yüksek artış

İstanbul'da yaşandı. Türkiye'deki toplam kredi kartı harcamaları 2020 Haziran'da bir önceki dönem ile aynı seviyede kaldı. Toplam kredi kartı harcamalarının %33,3'ü İstanbul'da gerçekleşirken İstanbul'da kredi kartı harcamaları bir önceki döneme göre %14,5, bir önceki yıl aynı döneme göre ise %14,1 arttı.

İstanbul İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Haziran 2020'de kredi kullanımı Mart 2020'ye göre %10,7, bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,8 arttı. Tahsil edilemeyip takibe düşen krediler ise Mart ayı ile aynı seviyelerde gerçekleşirken, bir önceki yıl aynı döneme göre %41,4'lük bir artış gerçekleşti.

Haziran 2019'da 554 milyar TL olan tasarruf mevduatı, Mart 2020'de 659 milyar TL'yi, Haziran 2020'de ise 688 milyar TL'yi geçti. Toplam nakdi kredilerin tasarruf mevduatına oranı ise %193 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da Haziran 2019'da kişi başına düşen tasarruf mevduat tutarı 36 bin 786 TL iken, Haziran 2020'de 44 bin 337 TL oldu. Kişi başına düşen nakdi kredi ise Haziran 2019'da 66 bin 720 TL iken, Haziran 2020'de 81 bin 759 TL oldu.

Altın mevduatında bir önceki yıla göre %121,2'lik bir artış gözlendi. Toplam içerisinde döviz cinsinden mevduatın payı %54,9 oldu.

Toplam altın mevduatında ise bir önceki yıl aynı dönemde 63,8 ton altın karşılığı mevduat mevcutken, 2020 Haziran sonu itibariyle bankalarda tutulan değer 141,1 ton altına yükseldi. İstanbul'da Haziran 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre tüketici kredileri %58,8, bir önceki döneme göre ise %16,4 arttı.

Taşıt kredilerinde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,7'lik, konut kredilerinde ise %20,5'lik bir artış gerçekleşti. Kredili mevduat hesabında ise aynı döneme bakıldığında %5,5'lik bir azalış gerçekleşti. Sektörel krediler açısından bakıldığında inşaat sektörü Haziran 2020'de bir önceki yılın aynı döneminde olduğu gibi en yüksek miktarda kredi kullanılan sektör olurken, oransal olarak en yüksek artış % 42,4 ile tekstil ve tekstil ürünleri ve %40,2 ile metal ve işlenmiş maden sektörlerinde gerçekleşti.

İstanbul'da takipteki gıda meşrubat ve tütün sektörü kredilerinde %34,3 azalış gerçekleşti. Tahsil edilemeyip takibe düşen kredilerde bir önceki yılın Haziran dönemine göre artışa bakıldığında turizm, denizcilik ve inşaat sektörleri ilk sıralarda yer aldı. Gıda, meşrubat ve tütün, ziraat ve balıkçılık ile finansal kuruluşlar sektörlerinde ise takibe düşen kredilerde azalma gerçekleşti. Denizcilik sektöründe kullanılan kredilerin %15,1'i tahsil edilemeyip takibe düşmüş iken, bu oran turizm sektöründe %12,4, inşaat sektöründe ise %9,3 olarak gerçekleşti.