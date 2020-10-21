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    HaberlerEkonomi Haberleri İşte Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar! millipiyangoonline Şans Topu bilet sorgulama ekranı...
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    21.10.2020 - 22:54 |

    İşte Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar! millipiyangoonline Şans Topu bilet sorgulama ekranı...

    Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Şisal Şans tarafından devralındıktan sonra haftanın iki günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekililişinde bu akşamın kazandıran numaraları 12, 16, 17, 26, 32 + 12 olarak açıklandı. İşte Milli Piyango bilet sorgulama ekranı...

    İşte Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar! millipiyangoonline Şans Topu bilet sorgulama ekranı...

    Şans Topu çekilişi gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden 20:00'da gerçekleştirilen çekilişin ardından Çarşamba akşamının kazandıran numaraları açıklandı. Şans Topu çekilişinde bu akşamın kazandıran numaraları 12, 16, 17, 26, 32 + 12 joker numarası olarak belirlendi.

    5+1 bilenin çıkmadığı Şans Topu çekilişinde 5 bilen 4 kişi 10.055,85 TL tutarında ikramiye kazanırken 4+1 bilen 170 kişi 236,60 TL, 4 bilen 1.653 kişi 30,40 TL 3+1 bilen 3.480 kişi 17,30 TL, 3 bilen 39.040 kişi 6,15 TL, 2+1 bilen 26.777 kişi 8,25 TL, 1+1 bilen 77.456 kişi 4,50 TL ve son olarak 0+1 bilen 72.214 kişi 4,85 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu

    MİLLİ PİYANGO ONLİNE ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA EKRANI

    İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulamasıİstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Yeditepe’de Huzur Uygulaması kapsamında Taksim Meydanı’nda adeta kuş uçurtmadı. Özel harekat polislerinin de bulunduğu uygulamada helikopter ve narkotik köpeği de yer aldı.
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